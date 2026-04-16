Una de cada cinco pensionistas valencianas cobra menos de 600 euros

La desigualdad en los salarios no se corrige cuando acaba la vida laboral. Si acaso, se acentúa. La estadística de pensiones pone de manifiesto que hay diferencias entre hombres y mujeres en lo que cobran cuando se jubilan, pero también entre poblaciones. Siempre en términos medios. No es lo mismo vivir en la capital autonómica que hacerlo en un pueblo del interior. Y es que tampoco es igual, en términos de pensión, haber trabajado de jornalero en el campo a haberlo hecho en una empresa tecnológica.

Un tercio de las pensiones de jubilación que tienen los residentes en la Comunitat Valenciana se sitúa en el tramo de más de 1.500 euros, aunque entre los hombres es mayor (42,3 %) que entre las mujeres (19,5 %). Pero las diferencias son significativamente más acusadas en los tramos bajos. Para las féminas, el 22,1 % de sus prestaciones -una de cada cinco- está por debajo de los 600 euros, mientras que para los varones ese porcentaje se queda en el 3,2 %, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), correspondientes al cierre del primer trimestre de 2026. El importe medio de la jubilación entre los hombres es de 1.529 euros al mes, mientras que en el caso de las mujeres baja a 1.167.

Pensión media

La pensión media de jubilación en la autonomía se situó al finalizar el pasado marzo en 1.458 euros, 65 euros y un 4,6 % más que en el mismo mes del año pasado. Si tenemos en cuenta solo la mediana del dato analizado, el importe se reduce a 1.200 euros. El 57,8 % corresponde a hombres y el resto, a mujeres. Estas prestaciones representan el 63,8 % de todas las contributivas. Le siguen las de viudedad (22,7 %), las de incapacidad permanente (10 %) y las de orfandad (3,4 %).

Grupo de jubilados en Sagunt en una imagen de archivo / Daniel Tortajada

Las diferencias también se dan en los territorios. Entre las poblaciones donde las pensiones son más bajas de mediana se encuentran, con 888 euros brutos al mes, localidades del interior rural castellonense como Tirig, Culla, Castellfort, Catí o Vilar de Canes. Los hay en la misma zona, con importes inferiores, como Villores, con 839 euros. En cualquier caso, en todas ellas sus jubilados cobran la mitad que los de poblaciones de los alrededores de València como Godella (1.678 euros al mes), L'Eliana (1.653), San Antonio de Benagéber (1.638) o Rocafort (1.588). La propia capital autonómica está a años luz de los mencionados municipios castellonenses o del alicantino Rojales, también con 888 euros, ya que sus pensiones están en los 1.463 euros.

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Diferencias

Las diferencias no son tan abultadas cuando se echa un vistazo a las pensiones de jubilación en las diferentes comarcas de la autonomía. De nuevo el interior norte de Castellón es el que tiene la peores cifras, con 936 euros en l'Alt Maestrat, frente a los 1.463 de València, los 1.381 de l'Alcalatén o los 1.341 de l'Alacantí y el Camp de Morvedre. De los 542 municipios que hay en la Comunitat Valenciana, solo 92 tienen una pensión de jubilación igual o superior a los 1.458 de media de la autonomía. Entre ellas están municipios de más de 50.000 habitantes como Sant Vicent del Raspeig, Vila-real, Paterna, Sagunt, Torrent y las tres capitales provinciales.