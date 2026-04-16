Cosco reorganiza la cúpula directiva de la principal terminal de Valenciaport

Cosco Shipping Ports Spain -sociedad que forma parte del conglomerado empresarial estatal de China vinculado a negocios marítimos- ha puesto en marcha cambios organizativos en la dirección de sus firmas participadas que afectan de lleno al puerto de València, donde gestiona la principal terminal de contenedores, ubicada en el muelle 'Príncipe Felipe'. La multinacional asiática asegura que inicia "una nueva etapa corporativa con el objetivo de reforzar su posicionamiento estratégico, optimizar la gestión de sus distintas líneas de negocio y definir la estrategia futura del grupo en territorio español", explican fuentes de la empresa.

Elías García Gutiérrez deja su cargo como 'Chief Operating officer' (COO), quien se jubilará en enero de 2027 tras cerca de treinta años de trayectoria en la compañía. Con todo, seguirá vinculado a la sociedad hasta final de este año en calidad de 'senior advisor' "contribuyendo a asegurar una transición eficaz de los principales proyectos estratégicos del grupo", explican desde la compañía.

El directivo valenciano Gustavo Ferrer Soriano ha sido nombrado vicepresidente del grupo Cosco Shipping Ports Spain. Esta mercantil es uno de los operadores portuarios líderes en España, que gestiona terminales marítimas y ferroviarias. Sus principales filiales incluyen CSP Iberian Valencia Terminal, CSP Iberian Bilbao Terminal, la terminal ferroviaria CSP Iberian Zaragoza Rail Terminal, así como el operador logístico CSP Logitren.

Juan Martí Llatas, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

Nuevo vicepresidente

Otro directivo que asume mayor protagonismo en el grupo es Juan Ortí Llatas, quien ha sido nombrado vicepresidente del grupo Cosco Shipping Ports Ports Spain. Además, asume la gestión comercial, logística e intermodal de las terminales del grupo.

Javier Fdez De La Llave, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

Filial en el puerto de València

Como parte de este proceso de transición y cambio generacional, Javier Fernández de la Llave tomará las riendas progresivamente de la dirección de la filial valenciana del grupo, CSP Iberian Valencia Terminal, sucediendo a Gustavo Ferrer en su puesto actual, "con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y el desarrollo de uno de los principales activos del grupo en España".

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La multinacional china que gestiona la principal instalación de contenedores del puerto de València superó la crisis del mar Rojo y la evolución de los fletes marítimos tras las tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Medio y Ucrania y consiguió cerrar un ejercicio histórico en 2024. La compañía asiática alcanzó una cifra de negocio de 246,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,4 % en comparación con el año anterior, mientras que los beneficios netos se dispararon hasta los 30,4 millones, frente a los 19,2 del ejercicio precedente.