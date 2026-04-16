Hinojosa alcanza una facturación de 848 millones de euros en 2025, un 6% más tras comprar empresas en el exterior

Grupo Hinojosa, compañía valenciana del sector en envases y embalajes, alcanzó una facturación consolidada de 847,5 millones de euros durante 2025, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior, "en un entorno de mercado complejo, marcado por la fluctuación de los costes energéticos y la incertidumbre del entorno internacional", aseguran fuente de la empresa familiar.

En 2025, Hinojosa Packaging Group culminó la adquisición del 100% de ASV Packaging, compañía francesa de estuchería con más de 34 años de experiencia. Esta operación, iniciada en julio de 2023 con la toma de participación del 49% del grupo francés, refuerza su presencia en Francia y consolida su posicionamiento como referente en estuchería para alimentación y gran consumo en el suroeste de Europa, con nueve plantas dedicadas a esta actividad.

El crecimiento en cifra de negocio se produce tras su aumento de negocio en España, así como Francia, Portugal e Italia, donde ya cuenta con 24 centros y algo más de 3.000 empleados. En 2025 invirtió algo de más de 60 millones de euros destinada a reforzar la capacidad productiva, la eficiencia y la automatización de los procesos.

Eficiencia energética

El grupo empresarial ha impulsado mejoras en eficiencia energética. Entre ellas, destaca el proyecto desarrollado en la papelera de Alquería. Esta iniciativa combina la ampliación de la capacidad productiva de la máquina de papel con la instalación de una solución innovadora de valorización energética que permitirá transformar los residuos generados en el propio proceso en energía para autoconsumo. Entre otros compromisos, la compañía se ha fijado como objetivo que el 100% de su consumo eléctrico proceda de fuentes renovables en 2030.

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Sostenibilidad e innovación

La compañía continúa reforzando su apuesta por el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles. En este contexto, Hinojosa ha creado una calculadora de huella de carbono, la cual permite a sus clientes medir el impacto ambiental de sus envases a lo largo de todo su ciclo de vida. "Esta herramienta facilita la toma de decisiones orientadas a la reducción de emisiones y contribuye a dar respuesta a las crecientes exigencias regulatorias en materia de sostenibilidad ambiental", explica la compañía.