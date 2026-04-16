Juan Roig invierte 220 millones de su sueldo y dividendos en la economía española

El presidente de Mercadona, Juan Roig, destinó 220 millones de euros procedentes de su patrimonio personal y de dividendos repartidos por la cadena de supermercados a "reactivar" la economía valenciana y nacional, así como al "impulso del emprendimiento, formación, arte, cultura y mecenazgo deportivo", en 2025.

En concreto, Roig destina a la sociedad su retribución bruta de 12 millones de euros de 2025 (5,5 millones de euros una vez abonado el 54% en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y la misma cantidad en los dos últimos años, así como el dividendo percibido a cuenta de los resultados de la cadena valenciana (187 millones de euros), según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía.

Mercadona ha destacado además en las cuentas remitidas al Registro Mercantil, que la retribución de Juan Roig "es acorde con su liderazgo y experiencia personal" y que se encuentra "en línea con la que se satisface en el mercado para compañías comparables". La cadena de supermercados repartió el pasado año un dividendo de 346 millones de euros, lo que supone un 25,8% más respecto a los 275,38 millones de euros de 2024.

Mecenazgo

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, dueños del 80% de Mercadona, dedican parte de su patrimonio a emprendimiento, formación y mecenazgo deportivo. Así, reinvierte una parte importante de los dividendos y de su patrimonio personal, a través del 'Proyecto Legado', en sus diferentes iniciativas (emprendimiento, formación, deporte, entretenimiento, arte y cultura).

Juan Roig, en una jornada de la plataforma Alcem-se promovida por él tras la dana / Levante-EMV

Este proyecto, que nace del convencimiento de que "lo bonito es dar", se inicia en 2012 con el objetivo de ambos de compartir sus conocimientos y patrimonio personal para contribuir altruistamente al desarrollo de la sociedad por medio del apoyo al emprendimiento, la formación, el arte, la cultura y el mecenazgo deportivo. De esta forma, a través de Marina de Empresas, Roig ha logrado crear el mayor ecosistema de talento, innovación, liderazgo y emprendimiento de todo el Mediterráneo, en el que invirtió el pasado año 11 millones de euros.

Tiene tres ejes diferenciados: EDEM, universidad y escuela de negocios para la formación empresarial; Lanzadera, aceleradora que da apoyo a 'startups'; y Angels, sociedad que invierte en líderes emprendedores.

Proyecto Legado

El 'Proyecto Legado' está comprometido también con el deporte y el entretenimiento a través de diferentes ejes, como el de la Fundación Trinidad Alfonso, donde destinó seis millones de euros; el Valencia Basket Club, que en la temporada 2024-2025 se aportaron 19 millones y el Roig Arena, recinto multiusos que alberga desde el año pasado eventos, donde se han invertido más de 400 millones de euros en total, de los cuales 179 millones de euros han sido en el pasado año.

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Además, al margen del Proyecto Legado, Juan Roig y Hortensia Herrero también invierten en otras acciones que contribuyen a dinamizar la sociedad, como en la plataforma Alcem-se, proyecto iniciado en 2024 para reactivar la economía afectada por la dana que asoló Valencia en octubre de ese mismo año.