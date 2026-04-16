Los promotores reclaman revisar el marco normativo para impulsar la oferta de alquiler en Valencia

El mercado del alquiler atraviesa un momento de fuerte tensión derivado del desequilibrio entre oferta y demanda, una situación que requiere medidas estructurales orientadas a incrementar la oferta y generar un entorno de mayor seguridad jurídica para propietarios e inversores. Esta ha sido una de las principales conclusiones de una nueva edición de Aprova Lab, el foro impulsado por la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) , que ha reunido en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) a casi un centenar de profesionales del sector inmobiliario para analizar el nuevo ecosistema del alquiler en Valencia.

El encuentro, celebrado en formato presencial y con retransmisión en streaming, ha puesto el foco en la situación actual del mercado del alquiler, los retos regulatorios y fiscales, la viabilidad económica para los distintos actores y el papel que están llamados a desempeñar los nuevos modelos residenciales.

En este contexto, Juanjo Álvarez, director de Alquileres de Olivares Consultores Habitat, ha descrito un mercado “claramente tensionado, con un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que no deja de agravarse”, impulsado tanto por el crecimiento sostenido de la demanda como por la falta de incorporación de nueva oferta.

Álvarez ha destacado además la transformación del perfil del inquilino, con la irrupción de nuevos actores como nómadas digitales, expatriados o perfiles senior que optan por el alquiler por flexibilidad, lo que está modificando las dinámicas tradicionales del mercado. En este sentido, ha insistido en que la clave pasa por aumentar la oferta, tanto mediante nueva construcción como activando vivienda actualmente fuera del mercado: “Hoy hay muchos propietarios que no alquilan por miedo. Si se refuerza la seguridad jurídica y se reducen los riesgos, una parte importante de esa vivienda podría incorporarse al mercado”.

Revisar el marco normativo

Por su parte, Juan Valero, presidente del grupo Firmus, ha advertido del impacto que han tenido en los últimos años tanto el contexto económico como los cambios regulatorios sobre la inversión en vivienda en alquiler. “Desde 2021 se han producido una serie de factores que han desincentivado claramente la inversión, desde la subida de tipos de interés y el incremento de los costes de construcción hasta la introducción de nuevas capas regulatorias”, ha señalado.

Valero ha puesto el foco en la necesidad de revisar el marco normativo para recuperar el equilibrio entre arrendador y arrendatario, así como en la importancia de agilizar los procesos judiciales. Asimismo, ha apostado por reforzar la colaboración público-privada como vía para impulsar vivienda asequible sobre suelo público con modelos que permitan compatibilizar rentas accesibles con la viabilidad para los inversores.

En la misma línea, José Manuel Lorite, Managing Director de DeA Capital Real Estate y responsable de la vertical de Residencial / Living de Europa, ha subrayado que el mercado del alquiler en España presenta “un claro desajuste entre oferta y demanda, con un déficit estructural de vivienda disponible que está tensionando el acceso, especialmente en determinados mercados”. Desde su experiencia en el desarrollo de plataformas de vivienda en alquiler, ha defendido que la prioridad debe centrarse en incrementar la oferta de forma sostenida, especialmente en vivienda con algún régimen de protección, lo que exige “marcos regulatorios estables, procesos administrativos más ágiles y condiciones económicas que permitan la viabilidad de los proyectos”.

Por su parte, Agustín Pérez, CEO de Atitlan Desarrollos Inmobiliarios, ha señalado que “el mercado del alquiler ha experimentado en los últimos años un fuerte incremento de precios, mientras que la oferta se ha reducido de forma significativa”, lo que está dificultando el acceso a la vivienda. En este contexto, ha defendido la necesidad de impulsar medidas que aumenten la oferta a corto plazo, como la agilización de nuevos modelos residenciales o la mejora de la fiscalidad de la vivienda protegida. “De lo contrario, el problema puede cronificarse y convertirse en estructural”, ha advertido.

En la mesa redonda, moderada por Luis Motes, CEO de Doyou Media, se ha abordado también el papel de los nuevos modelos residenciales, como el flex living, el coliving o el senior living, que están ganando protagonismo como respuesta a una demanda cada vez más diversa. En este sentido, los expertos han coincidido en que estos formatos no sustituyen al alquiler tradicional, pero sí lo complementan, aportando soluciones adaptadas a nuevos perfiles y estilos de vida. Su desarrollo, han señalado, será clave para diversificar la oferta y contribuir a aliviar la presión sobre el mercado en los próximos años.

Sobre Aprova

La Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) agrupa a las principales compañías promotoras de Valencia. Su objetivo es defender los intereses de la actividad promotora y constructora y contribuir a ofrecer soluciones al acceso a una vivienda digna en Valencia. Para ello mantiene una colaboración constante con las administraciones públicas y actúa como interlocutora clave en la planificación de la vivienda y el urbanismo. Aprova forma parte de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunitat Valenciana (Feprova), de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).