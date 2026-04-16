La valenciana S2Grupo y la francesa OVHcloud se alían para fortalecer la ciberseguridad y la soberanía digital en Europa

La compañía valenciana de ciberseguridad S2Grupo y la francesa de computación en la nube OVHcloud han anunciado este jueves su alianza, "en un momento en el que la soberanía digital se está consolidando como un imperativo estratégico y las amenazas cibernéticas están aumentando en alcance, sofisticación e intensidad".

"Esta colaboración -señalan- une a dos especialistas europeos líderes en infraestructura 'cloud' y ciberseguridad, reforzando la capacidad de Europa para proteger sus datos críticos, su infraestructura y su economía digital".

"Al combinar las soluciones 'cloud' soberanas y de confianza de OVHcloud con la avanzada experiencia en ciberseguridad de S2Grupo, la alianza ofrece una alternativa potente y exclusivamente europea para las organizaciones que buscan entornos digitales seguros, resilientes y que cumplan con la normativa. En el centro de esta colaboración se encuentra una visión compartida: contribuir a una Europa digital más segura, al tiempo que se refuerza el ecosistema tecnológico europeo y se potencia la independencia geopolítica", recogen en un comunicado.

Fortalecer el futuro digital de Europa

Con esta alianza, las dos organizaciones, de forma conjunta, aspiran a "facilitar una migración segura y conforme a la normativa hacia entornos 'cloud' soberanos y europeos; proteger las infraestructuras críticas en los sectores de la energía, el transporte, la industria manufacturera y los servicios públicos frente a amenazas avanzadas y persistentes; apoyar la preparación para la directiva NIS2 en las entidades esenciales e importantes que se enfrentan a nuevas obligaciones en la UE; impulsar la innovación dentro del ecosistema tecnológico europeo, reduciendo la dependencia estratégica de proveedores no comunitarios; y contribuir a la resiliencia geopolítica de Europa, garantizando que las infraestructuras digitales permanezcan bajo control europeo en un momento en el que ese control es más importante que nunca", explica la nota.

"La dependencia de Europa respecto a los proveedores estadounidenses de servicios 'cloud' pone en riesgo a las organizaciones, especialmente debido a las leyes extraterritoriales. Al mismo tiempo, los incidentes cibernéticos que afectan a las organizaciones de la UE han aumentado un 69 % desde 2020, y las infraestructuras críticas representan ahora el 70 % de todos los incidentes notificados en 2025. Los ataques a entornos de tecnología operativa (OT) —los sistemas de control industrial que sustentan los sectores de la energía, el transporte, el agua y la fabricación— han crecido hasta representar casi una de cada cinco de todas las categorías de amenazas identificadas en toda Europa", señala la nota.

La "piedra angular"

"La ciberseguridad es una piedra angular de la soberanía digital. Junto con OVHcloud, ofrecemos una propuesta exclusivamente europea que combina una infraestructura cloud segura con capacidades avanzadas de ciberseguridad para TI y TO, garantizando así la protección de los activos críticos de Europa", declara Rafael Rosell, Chief Revenue Officer en S2Grupo.

Noticias relacionadas

Por su parte, John Gazal, vicepresidente para el sur de Europa en OVHcloud, afirma que "en el contexto geopolítico actual, la soberanía digital ya no es opcional, sino esencial. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones 'cloud' soberanas que permitan a las organizaciones europeas mantener el control sobre sus datos e infraestructura".