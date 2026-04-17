La bodega valenciana Dominio de la Vega se une a viticultores catalanes para entrar en la DO Cava

La bodega valenciana Dominio de la Vega, elaboradora de cava y productora de uva en la comarca Utiel-Requena, se ha unido a los productores catalanes para entrar en el consejo regulador de la DO Cava -con sede en Vilafranca del Penedès- y controlada por una gran mayoría de empresas de Cataluña- ante las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 7 de mayo. Para ello, la citada bodega valenciana -una de las ocho firmas elaboradoras de cava en territorio de la Comunitat- ha creado la asociación Viticultors del Cava, formación que incluye entre sus medidas la necesidad de "endurecer los requisitos para que las elaboradoras utilicen únicamente mosto de la DOP Cava, sin posibilidad de reforzarlo con otras variedades. La entidad -además- espera que esto haga reducir los 'stocks' de uva y que esta se revalorice en cada campaña".

Viticultores del Cava presenta su candidatura a las elecciones de la DOP Cava del 7 de mayo con el objetivo de trabajar por unos precios justos y de ella forman parte Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y Dominio de la Vega. El programa de la candidatura destaca el compromiso del Consejo Regulador para que los viticultores perciban siempre precios por encima de los costes de producción, con el objetivo de garantizar la viabilidad productiva y el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. Asimismo, plantea la agilización del pago de las liquidaciones, entre otras prioridades.

La lista electoral está formada por los candidatos titulares David Sendra Anglès (Unió de Pagesos), Dominio de la Vega (Fernando Medina) y Jaume Domènech Ferré (JARC), y los candidatos suplentes Antoni Borràs Bes (Unió de Pagesos), Sergi Gavaldà Jurado (Unió de Pagesos) y Josep Olivella (JARC).

El consejo regulador se compone de 12 vocales en total, de los cuales esta candidatura podría conseguir tres representantes. Viticultores del Cava concurre en el censo b, que es el de viticultores no adscritos a cooperativas. De la docena de dirigentes globales, 6 van por el lado de los viticultores y otros 6, por el lado de las bodegas (controlado por las catalanas, que son la gran mayoría).

Una DO revuelta

Varios elaboradores de prestigio del Penedès (como Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, y más recientemente Juvé & Camps) han abandonado la DO Cava para unirse a Corpinnat, una marca colectiva de la Unión Europea creada en 2018. Estas bodegas buscan distinguir vinos espumosos de alta calidad, producidos con uva 100% ecológica, cosechada a mano y vinificada íntegramente en la propiedad. Ante la fuga de cavistas, la DO Cava implementó una nueva normativa (a partir de 2023-2024) que incluye una zonificación más estricta.

La histórica bodega catalana Juvé & Camps ha anunciado su salida de la Denominación de Origen Cava para incorporarse a Corpinnat, en un movimiento que responde a"criterios estratégicos, productivos y de posicionamiento en el mercado internacional".

Noticias relacionadas

Bodegas valencianas

La Denominación de Origen Cava agrupa a más de 349 bodegas asociadas, que se extienden por diversas regiones de España (entre estas Requena, que puede seguir usando es, siendo Cataluña la zona con mayor producción. Los elaboradores de cava de Requena lucharon por el derecho a utilizar la referencia geográfica 'Requena' para diferenciar sus productos de la producción principal concentrada en Cataluña. Las ocho firmas integrantes de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, cuna del cava valenciano, son Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria, Unión Vinícola del Este y Vegalfaro. Fernando Medina es miembro del consejo desde las últimas elecciones y el presidente de la DO Cava es Javier Pagés.