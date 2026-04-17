El CEO de Ford admite que la compañía busca ampliar sus vínculos comerciales con fabricantes chinos

La planta de Ford en Almussafes atraviesa un momento de incertidumbre ante la llegada de un nuevo modelo cuya concreción aún genera incógnitas por despejar. A esta situación se suma el creciente interés de compañías chinas por las instalaciones valencianas, lo que introduce un factor adicional de inquietud pero también de expectativa.

Mientras la factoría espera asegurar su carga de trabajo a largo plazo, el posible desembarco de nuevos socios abre un escenario en el que se mezclan oportunidades de reactivación y la estabilidad del empleo en una de las plantas clave del sector automovilístico en España.

Apenas unos días después de decir que los fabricantes de automóviles chinos deberían mantenerse fuera de Estados Unidos, el director ejecutivo de Ford Motor Co., Jim Farley, ha matizado sus palabras y ha asegurado que su empresa está buscando ampliar sus vínculos comerciales con fabricantes chinos, según recoge Bloomberg.

Farley dijo a principios de semana en la televisión estadounidense que "deberíamos mantenerlos fuera de nuestro país". Días después matizó sus palabras sobre China. Señaló que su empresa se beneficia de las asociaciones con fabricantes chinos, que están "reescribiendo" las reglas con sus ofertas de bajo coste y alta tecnología.

"Valoramos a nuestros socios chinos, nos ayudan a mantenernos competitivos y a competir en muchos mercados de todo el mundo", dijo Farley. "Seguiremos ampliando estas asociaciones". Farley, sin embargo, añadió que no tenía "ninguna novedad" que anunciar.

Ford ha estado en conversaciones con Zhejiang Geely Holding Group Co. sobre compartir capacidad de fabricación en Europa y con BYD Co. sobre el posible suministro de baterías para vehículos híbridos de gasolina y electricidad.

Como ya adelantó este diario, Ford ha mantenido conversaciones con Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

Además, compañías como Changan -que mantiene con Ford una alianza estratégica desde 2001 en China- y MG, marca del grupo chino SAIC Motors, habrían puesto también sus ojos en Almussafes. En China, Ford también tiene alianzas con Jiangling Motors Corp.

Fabricantes chinos en EE UU

Farley también dijo a funcionarios de la administración Trump a principios de este año que, si los fabricantes chinos quieren producir coches en EE UU, deberían tener que formar empresas conjuntas en las que los fabricantes estadounidenses mantengan participaciones de control para proteger la industria nacional.

Ese acuerdo reflejaría lo que China exigió a los fabricantes occidentales hace tres décadas cuando establecieron fábricas allí.

"Mi objetivo no es ser anti nada ni ir contra nadie; es defender una industria automotriz estadounidense fuerte", dijo Farley al intentar aclarar sus comentarios. Necesitamos "definir realmente nuestra política, tanto la política empresarial como la gubernamental, porque lo que está en juego en este momento es muy alto".

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Farley, que en el pasado ha elogiado la calidad y la tecnología de los coches chinos, añadió que los fabricantes globales que no "se pongan al nivel de los mejores chinos" no "seguirán existiendo por mucho tiempo".