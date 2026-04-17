El futuro de Ford ya tiene fecha: 23 de abril de 2026

La primera incógnita del futuro de la planta de Ford en Almussafes ya se ha resuelto. Según ha anunciado este viernes el sindicato mayoritario en la fábrica, UGT, el presidente de Ford Europa, Jim baumbick, visitará la planta el próximo 23 de abril.

Era una visita muy esperada por la plantilla, que está pendiente de conocer el futuro que le espera y cuyo presente transita por un solo vehículo -el Kuga- que les mantiene en un ERTE. La plantilla esperaba desde principios de año que Baumbick visitara la factoría para esclarecer qué pasos dará ahora la compañía del óvalo en Valencia.

"La próxima semana, el jueves día 23, visitará por primera vez la fábrica el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, con el que mantendremos una reunión para analizar la situación actual en Ford", ha anunciado UGT en un comunicado.

Desde el sindicato mayoritario adelantan que también serán temas a tratar la puesta en marcha de los equipos del lanzamiento del nuevo vehículo multienergía, así como las inversiones necesarias para mejorar las instalaciones de la fábrica y que, aseguran, tienen "comprometidas" desde que alcanzaros el acuerdo por la electrificación.

"Aunque ya hemos mantenido varias reuniones, esta es la primera de carácter presencial, y desde UGT esperamos que nos permita seguir avanzando de forma positiva hacia el futuro la fábrica2, concluyen.

Ford se decantó por Almussafes frente a la planta alemana de Saarlouis a la hora de adjudicar en junio de 2022 los dos últimos modelos de coche eléctrico que pretendía fabricar en Europa. Fue una gran noticia para la factoría valenciana, pero las dudas sobre el desarrollo del vehículo eléctrico en el que está sumida la multinacional estadounidense han sembrado enormes incertidumbre en la fábrica de Valencia.

Fruto de esas dudas fue la decisión de cambiar los eléctricos por un multienergía que debía garantizar el futuro de Almussafes y que debía empezar a producirse en 2027. No obstante, nada más ha trasladado la multinacional sobre sus planes. Desde hace tiempo, la planta funciona con un ERTE dada su baja producción de coches, inferior a las 100.000 unidades del Kuga. Las esperanzas están puestas en que Baumbick aclare el futuro la semana que viene.

Que no solo pasa por el multienergía. Como ya adelantó este diario, Ford ha mantenido conversaciones con el fabricante chino Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

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Además, compañías como Changan -que mantiene con Ford una alianza estratégica desde 2001 en China- y MG, marca del grupo chino SAIC Motors, habrían puesto también sus ojos en Almussafes. En China, Ford también tiene alianzas con Jiangling Motors Corp.