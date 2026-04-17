La inmobiliaria del grupo editorial De Agostini busca suelo para una residencia de estudiantes en València

La inmobiliaria del grupo editorial De Agostini, DeA Capital, busca suelo para abrir una residencia de estudiantes en València, según confirmaron fuentes cercanas al proyecto. DeA Capital tiene intención de promover un edificio para entre 250 y 300 plazas ante el tirón de la demanda universitaria y la falta de camas. La compañía se suma así a la fiebre por abrir residencias de estudiantes en el Cap i Casal por el interés de los grandes fondos.

DeA Capital Real Estate es la rama de inversión y gestión de activos inmobiliarios del holding italiano De Agostini. Es considerada la mayor gestora de fondos inmobiliarios de Italia y tiene una presencia creciente en el mercado español.

La compañía es en Italia más grande que inmobiliarias como Merlin o Colonial en España. La firma tiene 1.600 viviendas en el sector de 'build to rent' (edificios enteros de alquiler) y está centrada en un proyecto de 600 viviendas en Quart de Poblet.

La empresa está buscando activamente suelo en València con el objetivo de entrar cuanto antes ante la falta de plazas para universitarios. El tirón de los universitarios internacionales ha disparado la inversión en residencias de estudiantes. Los fondos tienen en el punto de mira al Cap i Casal por delante de Madrid y Barcelona por la llegada de estudiantes con alto poder adquisitivo.

Universidades

El Cap i Casal cuenta con ocho universidades y centros de educación superior de reconocido prestigio en los que están matriculados 105.000 alumnos. Según coinciden los promotores inmobiliarios, la oferta universitaria sumada a la climatología y a la calidad de vida han convertido a la ciudad en una de las más atractivas de España para los estudiantes nacionales y también para los más de 17.000 extranjeros que se instalan cada año para cursar erasmus, másteres y otros estudios universitarios.

La tasa de provisión de camas (número de plazas en relación con el de estudiantes) es del 6 %, por debajo del 8 % de Madrid y Barcelona y muy por detrás del 14 % de la media europea. València tiene una demanda de 41.153 camas para estudiantes universitarios frente a la oferta actual de plazas en residencias de solo 6.000. Por encima está Madrid con un total de 107.336 estudiantes y Barcelona con 62.061, aunque su oferta de plazas es mayor. Además, el número de estudiantes del programa Erasmus ha aumentado un 10 % desde 2019.

Residencias de estudiantes en la avenida del Puerto de València. / Germán Caballero

Procedencia

Según cifras del gestor de residencias Resa, en cuanto a procedencias nacionales destacan los estudiantes de Alicante (18 %), Islas Baleares (8 %), Albacete (6 %) y Murcia (6 %). Sobre el total de estudiantes internacionales, a la cabeza se posiciona Estados Unidos (14 %), seguido de Italia (12 %), Francia (6 %), Alemania (4 %) y México (3 %).

El principal inversor es el fondo de los Países Bajos PGGM, que hace dos años compró al gigante español de residencias de estudiantes Resa por 900 millones de euros con una cartera de 42 residencias y más de 11.500 camas. Resa tiene en València y Alboraia tres residencias, entre ellas un inmueble en la Patacona con 440 habitaciones.

Nido Living

Nido Living , plataforma de gestión de residencias de estudiantes propiedad del Fondo de Pensiones de Canadá (CPPIB), firmó en junio de 2025 la compra de la cartera ibérica de alojamiento Livensa Living, propiedad del fondo Brookfield Asset Management, en una transacción valorada en 1.200 millones de euros. La operación incluye la adquisición de dos residencias de estudiantes de València con 654 habitaciones. Las dos residencias son Livensa Living Studio Marina Real (situada en el Cabanyal) y Livensa Studio Valencia Viveros. CPPIB es el principal fondo estatal de pensiones de Canadá.

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