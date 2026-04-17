Andalucía refuerza su liderazgo naranjero en detrimento de la Comunitat Valenciana

Andalucía sigue los pasos iniciados en esta década y volverá a desbancar de nuevo a la Comunitat Valenciana como la primera productora de naranja dulce de España. En vísperas de concluir la campaña naranjera -en su fase de recolección de las variedades más tardías ('Valencia Late', 'Powell', 'Chislett' y 'Barnfield', entre otras)- la producción total en España se situará en 2,736 millones de toneladas, lo que supone un retroceso del 5,8 % respecto a la temporada anterior (2024/2025), según datos del Ministerio de Agricultura. La superficie citrícola andaluza mantendrá así el liderazgo tanto en producción como en rendimiento por hectárea, tal como constata un informe realizado por Plataforma Tierra (fundación Cajamar).

Hay que tener en cuenta que la cosecha de naranja sigue concentrada en dos territorios que aportan conjuntamente más del 93 % de toda España. Y Andalucía lidera en volumen absoluto con 1,362 millones de toneladas (el 49,9 % del total), a pesar de que su producción, de forma circunstancial, ha caído un 13,8 % respecto a 2024, cuando alcanzó las 1,580 millones de toneladas en un año excepcionalmente bueno. La Comunitat Valenciana producirá esta temporada 1,226 millones de toneladas (44,9 % del total) y mejora un 4,8 % respecto al ejercicio anterior, lo que atenúa parcialmente el impacto de la merma andaluza. Murcia se mantiene en torno a las 96.000 toneladas (3,5 % del total), prácticamente estable, mientras Cataluña retrocede hasta las 30.000 toneladas (-9 %).

Rendimientos

También los rendimientos en esta campaña muestran una notable diferencia territorial: Andalucía alcanza 23,2 toneladas por hectárea; claramente por encima de la media española; frente a las 18,9 t/ha de la Comunitat Valenciana y las 14,4 t/ha, de Murcia.

Un campo de Castelló en plena de recolección de cítricos, en una imagen de archivo / LEVANTE-EMV

Dada la estructura agraria andaluza, con explotaciones de mayor tamaño (8 hectáreas de media por campo de cultivos), frente a los minifundios de la Comunitat (2,8 hectáreas de media), según el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, el territorio del sur de España mantiene el citado liderazgo en producción naranjera. Andalucía ha realizado inversiones importantes en plantaciones nuevas y más modernas (89.000 hectáreas), especialmente en Sevilla y Huelva, a lo largo de estas últimas décadas. Además, a diferencia de Valencia, donde el minifundio y el envejecimiento de los árboles dificultan la modernización, Andalucía sigue apostando en mayor medida por las variedades de autor (que pagan 'royalties'), más rentables y con cotizaciones superiores respecto a las tradicionales.

Cotizaciones

Las cotizaciones en campo han sido el aspecto más favorable para el sector productor. La naranja ha alcanzado en febrero-marzo de 2026 los niveles más altos de la serie analizada (39-41 €/100 kg), con una media de campaña de 33,3 €/100 kg (+14 % sobre la media histórica de cinco campañas). Por su parte, la mandarina ha llegado a rozar los 82 €/100 kg en febrero, aproximándose al máximo histórico de la serie, con una media acumulada de 63,3 €/100 kg. Y entre un 20 % y un 55 % por encima de los promedios anteriores.

Pérdida de mercados

Respecto al comercio exterior, en exportaciones, el acumulado septiembre-enero registra 1,181 millones de toneladas (-8,4 % en volumen) y 1.435 millones de euros (-4,6 % en valor). En el mercado europeo España pierde cuota en ambas categorías en los meses analizados. En naranja, su participación cae del 58,1 % al 55,7 % (-2,5 puntos porcentuales), con Sudáfrica consolidando el 32 % del mercado. En mandarinas, el retroceso es más pronunciado, pasando del 71,6 % al 64,8 % (-6,8 puntos porcentuales), impulsado por la irrupción de Turquía, cuyas exportaciones a la UE crecen un 134,5 % en el acumulado septiembre-enero, elevando su cuota del 3,6 % al 8,3 %.

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Sudáfrica también crece con fuerza en mandarina, ya que sus envíos a la UE aumentan un 29,5 % hasta las 113 mil toneladas, elevando su cuota del 10,1 % al 13 %. En cambio, Marruecos retrocede un 15,8 % hasta 59 mil toneladas, cediendo 1,4 puntos porcentuales de cuota. Egipto sorprende al alza con un incremento del 73,7 %, aunque desde volúmenes modestos (18 mil toneladas). Israel retrocede un 29,3 %.