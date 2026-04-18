El coche de gasolina resiste en la Feria del Vehículo de Ocasión

La Feria del Vehículo de Ocasión de València se celebra hasta este domingo en Feria Valencia en un contexto de transición para el sector. La electrificación avanza, pero el comportamiento del comprador sigue dibujando un escenario más matizado. A pie de expositor, entre una oferta que supera los 2.000 vehículos y que reúne a 42 marcas y distribuidores, los potenciales clientes aún mantienen el interés por los que algunos llaman modelos "tradicionales": a gasolina y marcas europeas.

Muchos llegaban en la primera jornada del viernes con una decisión meditada desde casa. "Busco gasolina o híbrido no enchufable. En el eléctrico no llego a confiar del todo", explica Rocío, que quiere renovar su vehículo tras casi dos décadas y 220.000 kilómetros. Su presupuesto ronda los 20.000 euros y prioriza fiabilidad, consumo contenido y etiqueta ambiental asumible. Su caso no es aislado.

En la misma línea se sitúan José Luis y Encarna, que ya han cerrado la compra de un Opel Grandland X diésel. "Nos mantenemos a la antigua. Los eléctricos para más adelante", reconocen tras aprovechar una oportunidad que llevaban tiempo siguiendo. La feria, en este sentido, funciona como catalizador de decisiones que muchos compradores ya traen maduras.

Transición gradual

Otros perfiles muestran una transición más gradual. Matías y Luz buscan un híbrido, de entre 25.000 y 28.000 euros, pero descartan el eléctrico: "Queremos adelantarnos a la normativa, pero el eléctrico no nos lo planteamos". Mientras, Ainara y Raúl evidencian la diversidad de criterios dentro de una misma pareja: ella valora gasolina o híbrido con buena relación calidad-precio y el asiático Omoda 5 es su primera opción, mientras él opta por gasolina tradicional y huye tanto del diésel como de la electrificación por incertidumbre tecnológica y de mantenimiento. En cuanto a marcas, él prefiere Volkswagen o Seat.

El denominador común es la prudencia. El precio sigue siendo el factor decisivo, pero también el desconocimiento y la percepción de riesgo en cuanto al eléctrico, que, según señalan desde la feria, "se ha convertido en uno de los grandes focos de interés de la jornada". "Tanto eléctricos puros como híbridos enchufables han concentrado buena parte de las preguntas del público, interesado en conocer precios, autonomías y opciones disponibles", señalan.

En este sentido, Sebastián, desde el espacio de la asiática BYD, explica que "la gente busca aclaraciones, dar la vuelta a mitos sobre la electrificación", explica. Según detalla, el temor a la infraestructura de recarga y a la autonomía sigue inclinando a muchos hacia el híbrido enchufable o directamente hacia motores tradicionales. "Estamos en un momento bisagra", resume.

Expectativas de la feria

Desde la organización, el presidente del evento, Sergio Torregrosa, señala que el mercado de vehículos de entre cero y cinco años —el núcleo de la feria— crece un 10 %, y esperan alrededor de 13.000 visitantes que podrían traducirse en unas 1.400 operaciones. "Al final, la gente busca precio y ahorrar", subraya.

Ese ahorro explica también el auge de marcas emergentes, especialmente chinas, que despiertan curiosidad entre los compradores. Sin embargo, la confianza en lo conocido sigue pesando, como evidencian quienes continúan apostando por fabricantes tradicionales o por mecánicas ya probadas.

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En paralelo, Feria Valencia acoge estos días la Feria del Caravaning, un sector que también refleja cambios en los hábitos de movilidad. Elisabeth, visitante interesada en alquiler de autocaravanas, resume el atractivo de este tipo de turismo: "Lo bueno es que aparcas y estás donde quieras”. Sin embargo, lamenta que el precio se ha disparado tras la pandemia: “Las de segunda mano rondan los 60.000 euros y las nuevas 70.000". En cuanto a alquiler, señala que se sitúa en los 100 euros al día.