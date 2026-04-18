La venta de pisos a jóvenes lleva trece años en mínimos en la Comunitat Valenciana

La venta de pisos a jóvenes lleva 13 años en mínimos. El endurecimiento de las condiciones para acceder a un crédito y el recalentamiento de la vivienda desde la pandemia han expulsado a los menores de 31 años del mercado inmobiliario. Los datos de las notarías valencianas revelan que el año pasado los jóvenes de entre 18 y 30 años solo acometieron el 8 % de las compras, según datos del Colegio Notarial de Valencia.

Durante los años 90 y la primera mitad de la década de 2000, los jóvenes fueron el principal motor del mercado inmobiliario español. En ese periodo, la cuota de mercado de los compradores menores de 35 años era significativamente más alta que la actual. Los jóvenes (menores de 35 años) representaban aproximadamente entre el 50 % y el 60 % de las nuevas hipotecas concedidas para primera vivienda.

Justo antes del pinchazo de la burbuja, los menores de 35 años suponían el 21,5 % del total de las compras de vivienda en la Comunitat Valenciana. Entre los años 2012 y 2013 (en medio de lo peor de la crisis de deuda soberana), la cifra cayó al 9,5 % y desde ese momento no se ha recuperado. En ese momento, el precio de la vivienda todavía era bajo (la recuperación comenzó lentamente desde 2015), pero los bancos dejaron de conceder el 100 % del valor del piso y los jóvenes debían tener ahorros.

Ayuda de los padres

El acceso a la vivienda depende cada vez más del apoyo familiar en la Comunitat Valenciana: las donaciones de vivienda de padres a hijos casi se han duplicado en seis años -de 3.015 en 2019 a 7.776 en 2025-, mientras que las donaciones monetarias se han multiplicado por cuatro, consolidándose como una de las principales vías de entrada al mercado inmobiliario de los más jóvenes.

Esta tendencia se reproduce en las tres provincias: en Valencia, las donaciones monetarias han pasado de 1.647 a 5.370, en Alicante, de 844 a 4.012, y en Castellón, de 432 a 1.712, reflejando un crecimiento generalizado del recurso a este tipo de ayuda. El importe medio de estas donaciones en 2025 en la Comunitat Valenciana superaba los 75.000 euros.

Cuánto vale tu vivienda

Los notarios presentaron ayer en València el nuevo Portal Estadístico del Notariado, útil para responder a preguntas como: "¿Por cuánto puedo vender mi casa? ¿Cuánto cuesta un piso en mi barrio favorito? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo?". A partir de datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital presenta los precios reales de la vivienda, no los de oferta, y "lo hace de una manera visual e interactiva, con acceso gratuito y al alcance de todos".

El decano José Carmelo Llopis, ayer, en la presentación del portal estadístico. / Levante-EMV

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis Benlloch, destacó que “el portal estadístico cuenta con los datos auténticos y oficiales de las escrituras públicas notariales, por lo que refleja de manera transparente y efectiva el estado del mercado inmobiliario en España, y permite a los ciudadanos conocer el valor real de mercado de las viviendas”.

Para demostrar el alcance y la granularidad de los datos, el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Albert Martínez Lacambra, presentó un amplio estudio sobre el mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana en el periodo 2007-2025. El análisis refleja un crecimiento sostenido del precio de los pisos nuevos y de segunda mano en la Comunitat Valenciana, que en 2025 se situó en 1.676 euros el metro cuadrado. Es una subida del 69 % desde los mínimos alcanzados en 2013.

Compra de extranjeros

En 2025, los compradores extranjeros representaron el 36,9 % del total en la Comunitat Valenciana. Su presencia en el mercado se ha más que duplicado desde 2007. En Valencia ese porcentaje se situó en el 21,97 %, mientras que en el Cap i Casal alcanzó el 25,7 %. En este último caso, además, predomina el comprador extranjero residente, que supone el 20,5 % del total, frente al 5,1 % de no residentes, lo que dibuja un perfil distinto al de otras zonas del litoral más vinculadas a la segunda residencia o a la inversión internacional.

Noticias relacionadas

En Valencia predomina un perfil liderado por Italia (11 %) -en realidad una gran parte son argentinos con nacionalidad italiana-, seguido de Ucrania (7,8 %) y Rumanía (7 %).