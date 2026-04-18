Santa María Sea by TM: vivir junto al mar en Valencia, invertir en calidad de vida

El interés por la vivienda en la costa de Valencia continúa creciendo, impulsado por quienes buscan algo más que una segunda residencia: un hogar donde el bienestar, la conexión con el entorno y la calidad de vida sean protagonistas. En este contexto, Santa María Sea by TM, ubicado en El Puig, se posiciona como uno de los residenciales más atractivos del litoral valenciano.

A tan solo 150 metros de la playa de El Puig y con acceso directo al paseo marítimo, este proyecto ofrece una ubicación privilegiada donde el Mediterráneo forma parte del día a día. Además, su cercanía a València, a apenas 14 minutos en coche, permite disfrutar de la tranquilidad de vivir junto al mar sin renunciar a los servicios, la oferta cultural y el dinamismo de una gran ciudad.

La ubicación en El Puig es uno de los grandes valores del residencial. / TM Grupo Inmobiliario

El Mediterráneo todo el año

Santa María Sea by TM no es solo un conjunto de viviendas, sino un concepto de vida. El diseño del residencial apuesta por la apertura de espacios, la luminosidad y la integración con el entorno. Las terrazas amplias, los grandes ventanales y la orientación de las viviendas permiten aprovechar al máximo la luz natural y la brisa marina, elementos clave del estilo de vida mediterráneo.

Uno de los grandes atractivos del proyecto son sus completas zonas comunes. El exclusivo Bayfront Club reúne espacios diseñados para el ocio, el deporte y el descanso: amplias zonas de piscina tipo playa, piscina de nado climatizable, piscina infantil, solárium con césped natural, áreas de relax y espacios pensados para compartir. A ello se suman el Fitness Center, pistas deportivas, zona de juegos infantiles, coworking y Social Lounge, creando un entorno donde cada momento del día tiene su espacio.

El residencial cuenta con amplias zonas de piscina tipo playa, piscina de nado climatizable, piscina infantil y solárium con césped. / TM Grupo Inmobiliario

Santa María Sea by TM incorpora ahora una nueva tipología de viviendas que amplía la propuesta del residencial: los unifamiliares adosados de 4 dormitorios. Estas viviendas están pensadas para quienes buscan mayor amplitud y versatilidad, con espacios que se adaptan tanto a la vida familiar como al teletrabajo o a momentos de ocio en casa.

Distribuidas en varias alturas y con zonas exteriores privadas, ofrecen una experiencia residencial completa donde el interior y el exterior se conectan de forma natural. La luminosidad, las distribuciones funcionales y la calidad de los materiales se mantienen como elementos clave, en línea con el resto del proyecto.

Todas las viviendas comparten un mismo enfoque: distribuciones funcionales, materiales de calidad, eficiencia energética y una clara orientación al bienestar. Además, incluyen plaza de aparcamiento con preinstalación para carga de vehículo eléctrico y trastero, reforzando el compromiso del proyecto con la sostenibilidad y las nuevas necesidades de movilidad.

La luminosidad, las distribuciones funcionales y la calidad de los materiales se mantienen como elementos clave del proyecto. / TM Grupo Inmobiliario

Otro de los elementos diferenciales de Santa María Sea by TM es su apuesta por la innovación en el proceso de compra. A través de la Hiperexperiencia Virtual, los interesados pueden recorrer el residencial en 360º y conocer cada tipología de vivienda de forma inmersiva, facilitando la toma de decisiones desde cualquier lugar.

El Puig: equilibrio entre naturaleza y conexión urbana

La ubicación en El Puig es uno de los grandes valores del residencial. Este enclave combina la tranquilidad de un entorno costero con una excelente conexión con València. Sus playas, su paseo marítimo y su ambiente relajado lo convierten en un lugar ideal tanto para vivir todo el año como para disfrutar de escapadas.

Al mismo tiempo, la proximidad a la ciudad permite acceder fácilmente a servicios, centros educativos, oferta cultural, restauración y ocio, lo que refuerza el atractivo del proyecto desdeel punto de vista residencial e inversor.

Detrás de Santa María Sea by TM se encuentra TM Grupo Inmobiliario, una promotora con más de 50 años de experiencia y una sólida trayectoria en el desarrollo de viviendas en la costa mediterránea. Con miles de viviendas entregadas y un alto nivel de satisfacción entre sus clientes, la compañía se ha consolidado como un referente en el sector. En un momento en el que la demanda de vivienda en la costa sigue al alza, Santa María Sea by TM representa una oportunidad para quienes buscan una inversión segura y un estilo de vida ligado al Mediterráneo.