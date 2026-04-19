Los hoteles en València se lanzan a explotar las azoteas en busca de un 20 % de los ingresos totales

Los hoteles se han lanzado en València a explotar las azoteas para aumentar sus ganancias. Los establecimientos buscan generar un 20 % de los ingresos totales con los conocidos como "rooftops" o "skybars". Las cadenas han importado una tendencia que triunfó primero en Nueva York y después en Madrid y Barcelona.

El cliente de este tipo de establecimientos es principalmente extranjero, pero los hoteles buscan incentivar en el Cap i Casal al consumidor local, como ya ocurre en la capital de España.

César Rionda, director general de la cadena valenciana MYR Hoteles, señala que los nuevos establecimientos en València están abriendo todos con azotea, como el Grand Hotel Centenari Valencia (que opera bajo la marca Autograph Collection, una prestigiosa firma de hoteles boutique de lujo perteneciente al grupo Marriott International) o el Novotel de Nuevo Centro. La propia cadena MYR explota los "rooftops" del establecimiento Palacio de Vallier (en la plaza de la Virgen) y del Puerta Serranos.

Azotea del hotel Puerta de Serranos del grupo MYR. / Miguel Ángel Montesinos

Estimar Valencia 4&one

La cadena hotelera alicantina Estimar Hotels también ha abierto una azotea en pleno corazón del Cap i Casal. La terraza está en el Estimar Valencia 4&One, situado en la antigua sede de Banesto de la calle Pintor Sorolla. En la terraza se puede disfrutar de bebidas y tapas.

Terraza del hotel Estimar en la calle Pintor Sorolla de València. / JM López

César Rionda explica que la moda de las azoteas (el directivo recuerda que el término "rooftop" ha calado por los influencers) surgió en España hace quince años en Madrid y se ha extendido por todo el país por el tirón turístico. "En Madrid tenían desaprovechadas las azoteas con maquinarias y las bajaron a los sótanos y pusieron piscinas. Fue todo un éxito. El primero fue el Room Mate de Chueca. Son piscinas pequeñas de cinco metros por un metro, pero alrededor de esas piscinas está el negocio del consumo", explica. La cadena MYR va a tener una piscina en la azotea que abrirá este verano en su nuevo hotel The Bank, en la avenida Cardenal Benlloch.

Pandemia

La pandemia fue otro punto de inflexión para este tipo de servicio de los hoteles. "Desde entonces toda la gente quiere disfrutar más al aire libre. A partir de la pandemia es cuando empiezan a abrir en València, aunque ha costado mucho por los permisos que se necesitan", añade.

Uno de los establecimientos que está teniendo problemas es la azotea del Ateneo Mercantil. La terraza de moda en València sigue caminando hacia el precipicio, como avanzó Levante-EMV. La Junta de Gobierno Local de València acordó en febrero desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por el Ateneo Mercantil contra la resolución dictada por el concejal de Urbanismo que, tal como contó Levante-EMV, en agosto de 2025 denegó la licencia ambiental de lo que actualmente es el "rooftop" Atenea Sky. Esta licencia fue solicitada originalmente en junio de 2014.

Rionda apunta que la burocracia limita la música en directo ya que el ruido no puede superar los 70 decibelios. "Es una burocracia liosa", subraya.

Patronal hotelera: Hay complicaciones burocráticas

Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera valenciana Hosbec, también advierte de las complicaciones burocráticas. "Dependiendo del ayuntamiento se exigen más licencias además de la actividad hotelera, lo que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido exigir a un mismo establecimiento licencia de hotel, restaurante, bar y piscina. Hay jurisprudencia a nuestro favor, pero de momento estas exigencias administrativas suponen un freno a la apertura de terrazas", apunta.

Fuster destaca que en València "hay terrazas espectaculares como la del hotel Barceló. En Benidorm también están proliferando porque las vistas desde los rascacielos son muy buenas". Además, el presidente de la patronal incide en que las terrazas de los hoteles no compiten con los bares a pie de calle. "Son cosas diferentes", incide.

Hotel Barceló 270º

La terraza del hotel Barceló ofrece unas excepcionales vistas al Palau de les Arts Reina Sofia y al cauce del Jardín del Túria. Según los clientes que la han utilizado, es un lugar especial para ver el atardecer por la posición que la terraza tiene hacia el oeste, donde se puede observar el sol esconderse tras la ópera de València en avenida de Francia 11. La experiencia Sunset 270º cuesta 35 euros por persona.

Noticias relacionadas

Otro edificio clásico y emblemático que ha habilitado su azotea para abrirla al público y ofrecer un espacio de desconexión y gastronomía es el Hotel SH Palace, en el Paseo de la Alameda, 32. La Terracita del Palace ofrece un lugar donde pasar un rato de dispersión con vistas al Jardín del Túria.