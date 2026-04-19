Nace el pasaporte digital para controlar toda la vida de los productos industriales

La transición hacia una economía más sostenible y transparente en Europa pasa por una mejor gestión de la información de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida. En este contexto, nace el Pasaporte Digital de Producto (PDP), que se posiciona como una herramienta clave que será obligatoria en determinados sectores industriales en el marco del Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles aprobado por la Comisión Europea. El proyecto valenciano Traca desarrolla un sistema para controlar la trazabilidad de los productos industriales desde el origen de las materias primas al reciclaje. La iniciativa arranca con el calzado y las baterías.

ITI (Instituto Tecnológico de Informática) trabaja junto a Inescop, Centro Tecnológico del Calzado, e ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) en el proyecto Traca. Además, cuenta con la participación de empresas como Gestamp, Tyris AI, Endurance Motive, HESStec, Pikolinos, Inyectados Peke’s y Panter, que colaboran en la validación de los resultados en entornos reales.

Pasaporte obligatorio

La futura obligatoriedad del Pasaporte Digital de Producto supone un cambio significativo para la industria, que deberá ser capaz de registrar, gestionar y compartir información detallada sobre sus productos durante todo el ciclo de fabricación y consumo. Este nuevo escenario plantea importantes desafíos técnicos, especialmente en aspectos como la trazabilidad, la seguridad y la confidencialidad de los datos. Además, cada sector contará con requisitos específicos, lo que dificulta la adopción de soluciones aisladas o no escalables.

«En este escenario, hemos concebido Traca para cubrir una necesidad clara del tejido industrial: disponer de una solución tecnológica común, flexible y preparada para adaptarse a distintos sectores, facilitando el cumplimiento normativo y reduciendo la complejidad de implantación», asegura Javier Fernández-Bravo Peñuela, investigador principal del proyecto por parte de ITI.

Entornos industriales

El principal objetivo del proyecto es evolucionar el concepto de Pasaporte Digital de Producto hacia una solución realista y aplicable en entornos industriales, comenzando por dos sectores estratégicos: el calzado y las baterías. «Para ello, en ITI hemos diseñado y construido una arquitectura de datos flexible que permite gestionar la información del producto de forma segura y auditable, apoyándonos en tecnologías como credenciales verificables y blockchain. Esta aproximación facilita que los propios usuarios, desde los fabricantes hasta los consumidores finales, mantengan el control de sus datos, garantizando su integridad y privacidad», explican desde ITI.

«Desde Inescop estamos trabajando para que el Pasaporte Digital de Producto sea una oportunidad comercial para las empresas fabricantes de calzado, por tratarse de un documento verificable sobre el origen, procedencia, trazabilidad y posibilidades de recuperación de materiales postconsumo», comenta Adrián Amat, responsable del proyecto en Inescop.

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Baterías

En cuanto al sector de las baterías, Cristina Herrero, investigadora principal de Traca en ITE, destaca que «el desarrollo del pasaporte digital de baterías en el proyecto evidencia el potencial de la digitalización para transformar la gestión energética y avanzar hacia modelos más sostenibles».