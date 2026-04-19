Esta es la pensión de jubilación que se cobra en cada pueblo valenciano

Hay una distancia considerable en el importe de las pensiones de jubilación en la Comunitat Valenciana. El sector en el que se trabaja o los años cotizados son dos factores claves que determinan que cobrará un trabajador cuando deje la vida laboral. Los trabajos mejor remunerados, con pagos a la Seguridad Social más altos y con menos temporalidad suelen darse en los núcleos urbanos de mayor tamaño, así que en las poblaciones de interior, fuertemente vinculadas a la actividad primaria, estas prestaciones públicas tienden a ser más bajas.

Eso es lo que muestran los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), correspondientes al primer trimestre de 2026. Entre las localidades donde las pensiones son más bajas de mediana se encuentran, con 888 euros brutos al mes, localidades del interior rural castellonense como Tirig, Culla, Castellfort, Catí o Vilar de Canes. Los hay en la misma zona, con importes inferiores, como Villores, con 839 euros. En cualquier caso, en todas ellas sus jubilados cobran la mitad que los de poblaciones de los alrededores de València como Godella (1.678 euros al mes), L'Eliana (1.653), San Antonio de Benagéber (1.638) o Rocafort (1.588). La propia capital autonómica está a años luz de los mencionados municipios castellonenses o del alicantino Rojales, también con 888 euros, ya que sus pensiones están en los 1.463 euros.

Este gráfico muestra la pensión media de jubilación por municipios. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Son los citados algunos ejemplos de las enormes diferencias en cuanto al importe de las pensiones de jubilación. No obstante, más allá de los extremos, sigue habiendo mucho diversidad. El siguiente gráfico interactivo detalla qué prestación abona la Seguridad Social en todos y cada uno de los 542 pueblos que componen la Comunitat Valenciana. Basta con poner el cursor sobre cada término municipal:

La pensión media de jubilación en la autonomía se situó al finalizar el pasado marzo en 1.458 euros, 65 euros y un 4,6 % más que en el mismo mes del año pasado. Si tenemos en cuenta solo la mediana del dato analizado, el importe se reduce a 1.200 euros.

Un grupo de jubilados ante una agencia de viaje por el Imserso / Levante-EMV

Las diferencias no son tan abultadas como en los municipios cuando se echa un vistazo a las pensiones de jubilación en las diferentes comarcas de la autonomía. De nuevo el interior norte de Castellón es el que tiene la peores cifras, con 936 euros en l'Alt Maestrat, frente a los 1.463 de València, los 1.381 de l'Alcalatén o los 1.341 de l'Alacantí y el Camp de Morvedre.

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Por otro lado, un tercio de las pensiones de jubilación que tienen los residentes en la Comunitat Valenciana se sitúa en el tramo de más de 1.500 euros, aunque entre los hombres es mayor (42,3 %) que entre las mujeres (19,5 %). Pero las diferencias son significativamente más acusadas en los tramos bajos. Para las féminas, el 22,1 % de sus prestaciones -una de cada cinco- está por debajo de los 600 euros, mientras que para los varones ese porcentaje se queda en el 3,2 %, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), correspondientes al cierre del primer trimestre de 2026. El importe medio de la jubilación entre los hombres es de 1.529 euros al mes, mientras que en el caso de las mujeres baja a 1.167.