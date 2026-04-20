Sangría en Ford Almussafes: pierde cuatro modelos en tres años y cerca de 91.000 unidades

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, visitará la planta de Almussafes el próximo jueves. Una visita que la plantilla llevaba meses esperando y que está destinada a marcar un punto de inflexión en el futuro de la factoría valenciana. Almussafes lleva dos años a la expectativa de que se le asigne un nuevo modelo que garantice su continuidad. Baumbick llega a Almussafes en el peor momento de la planta, con solo 98.500 vehículos fabricados en 2025. Es, además, de las que más coches ha perdido en España en los últimos años.

Ford Almussafes ha pasado en apenas tres años de ser una planta con una gama diversificada a sostenerse con un solo modelo. Entre 2022 y 2024, la factoría valenciana fue apagando una a una varias líneas históricas: primero el Mondeo, después los monovolúmenes S-Max y Galaxy, y finalmente Connect. Actualmente, el Kuga es el único vehículo que sigue saliendo de sus instalaciones, mientras la plantilla espera la confirmación del nuevo modelo multienergía prometido para 2027.

La secuencia ha sido rápida. El Mondeo dejó de fabricarse a finales de marzo de 2022. Un año después, en abril de 2023, Ford adelantó el final de los S-Max y Galaxy, dos modelos que todavía seguían formando parte del catálogo de Almussafes y que ayudaban a repartir la carga de trabajo de la planta. El siguiente golpe llegó en abril de 2024 con el fin de la producción de la Transit Connect, de modo que la factoría quedó ya concentrada en el Kuga.

Modelos y volumen

La pérdida de actividad no se mide solo en nombres propios, sino también en volumen. Almussafes fabricó 245.560 vehículos en 2022. En 2023, con el Mondeo ya fuera de la cadena y con S-Max y Galaxy en su recta final, la producción bajó a 219.599 unidades. Para 2024, ya sin esos turismos y con la Connect despidiéndose, cerró en 120.127 vehículos, de los que 103.488 correspondían al Kuga y 16.639 a la Transit. En 2025, cerró con 98.500 unidades, su peor dato histórico.

Con estas salidas de modelos, la fábrica de Ford en Almussafes fue de las plantas de España que más coches dejó de producir en los últimos años, solo por detrás de Nissan en Barcelona y Stellantis en Madrid y Zaragoza. Nissan cerró sus puertas en Barcelona en 2021 con una fabricación de 394.000 unidades. Stellantis dejó de montar en Madrid y Zaragoza 216.554 unidades en cuatro años. Ranault, por su parte, cesó de fabricar el Kadjar que se quedó en 85.600 unidades. Mientras, Volkswagen perdió las más de 36.000 unidades del Polo en Navarra en 2024. En el conjunto nacional, España ha perdido 12 modelos de coches en cinco años con una media de 300.000 unidades al año.

Almussafes se despidió del Mondeo con 10.943 unidades en su último año de fabricación; el ejercicio anterior a su salida solo firmó 8.512 unidades del S-Max; mientras que del Galaxy se fabricaron tan solo 6.152 unidades en la previa a su salida de Almussafes. Con las 65.299 unidades que se fabricaron de la Transit Connect en su último año en Valencia, la planta de Almussafes perdió un total de 90.906 vehículos.

Así, entre 2022 y 2024 desaparecieron de manera escalonada el Mondeo, el S-Max, el Galaxy y la Connect, lo que se tradujo en que la producción total se reducía prácticamente a la mitad. El ajuste también ha estado condicionado por la demanda, los calendarios y las paradas, pero la magnitud del descenso sí refleja el vacío que han dejado los coches retirados.

El peso del Kuga

Ya en 2022, la planta trabajaba con unos 1.400 vehículos al día y el Kuga concentraba la mayor parte del volumen, con 887 unidades diarias, seguido de la Transit Connect con 405, el S-Max con 72 y el Galaxy con 36. Hasta abril de ese mismo año, el Mondeo también seguía en cartera. Aquella combinación mostraba una fábrica todavía plural. Cuatro años después, la imagen es muy distinta: un solo modelo, paradas programadas y una plantilla pendiente de la siguiente adjudicación industrial.

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Actualmente, la fábrica valenciana vive a la espera de ese nuevo capítulo. La planta mantiene jornadas de parada por el ERTE Red y continúa sin conocer todavía cuál será el modelo que Ford prevé adjudicarle para 2027, con la referencia de 300.000 unidades anuales anunciada en 2024, hace ya dos años.