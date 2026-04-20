Valenciaport proyecta crecer en Sudamérica y Estados Unidos ante la guerra en Oriente Medio

El conflicto bélico en Oriente Medio pasa factura al transporte marítimo internacional, sobre todo a las navieras que operan entre el sudeste asiático y Europa. Por eso, al menos en el corto y medio plazo, el puerto de València proyecta crecer en Sudamérica y Estados Unidos dada la guerra en Irán, un episodio que se prolonga ya desde el pasado 28 de febrero y bloquea de lleno el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Además, pone en serio riesgo la circulación de mercancías a través del mar Rojo y el canal de Suez, lo que encarece los fletes marítimos entre ambas regiones del mundo.

Irán ha declarado «abierto» el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego en el Líbano, si bien EE UU mantiene la incerdidumbre porque prolongará el bloqueo a los barcos iraníes hasta que se cierre el acuerdo de paz. Mientras, otros líderes mundiales como el presidente Macrón piden prudencia y advierten de que no aceptará la «privatización» del estrecho en la cumbre de París.

En este escenario de tensiones geopolíticas, una delegación de Valenciaport ha participado esta pasada semana en Intermodal South America, una feria logística celebrada en São Paulo para captar nuevos tráficos desde países sudamericanos. Recientemente, los puertos de València y Santos crearon un corredor verde entre Europa y Sudamérica para descarbonizar el transporte marítimo entre Europa y América del Sur.

El acuerdo para la creación de este corredor marítimo verde entre los puertos de Valencia y Santos establece un marco de colaboración que incluye la cooperación con navieras, cargadores, proveedores energéticos y centros de investigación, promoviendo así la adopción de combustibles sostenibles como gas natural licuado (GNL), biocombustibles, metanol verde, amoníaco verde e hidrógeno, así como tecnologías de captura y reutilización de carbono.

Reducción de emisiones

En este sentido, ambas autoridades portuarias facilitarán el uso de tecnologías orientadas a la reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía bajas o nulas en carbono en ambos puertos. Valenciaport busca elevar su actividad de tránsito con América Latina por encima del 10 % de sus operaciones totales, posicionándose como un distribuidor clave de mercancías entre esta región y Europa.

Los puertos españoles movieron más de 60 millones de toneladas con Latinoamérica en 2025. Los intercambios con Brasil, principal socio latinoamericano, alcanzaron el 46,2% del volumen total de mercancías. Puertos del Estado y seis Autoridades Portuarias españolas han participado en la citada Intermodal South America. La representación española ha estado formada por el citado ente estatal y las Autoridades Portuarias de Algeciras, Bilbao (a través de Uniport Bilbao), Barcelona, Las Palmas, Tenerife y València, y se sitúa en el pabellón de España, coordinado por ICEX y la Oficina Comercial de España en São Paulo.

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Flujos comerciales

El objetivo ha sido reforzar e impulsar los flujos comerciales entre España y Latinoamérica que, a lo largo de 2025, supusieron 60,6 millones de toneladas de mercancías. El intercambio con Brasil, principal socio comercial marítimo de España en la región y tercero a nivel mundial, superó los 28 millones de toneladas, casi la mitad del total de mercancías movidas. En cuanto a tráfico de contenedores con el país anfitrión, representó el 36,9% -o sea, 603.229 TEU (unidad de veinte pies o 6,1 metros de longitud)- con respecto al global del flujo de mercancías con América Latina.