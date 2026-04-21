Con un cupón del 4,75%
Abertis lanza una emisión de 500 millones en bonos híbridos para refinanciar su deuda
La catalana cierra la emisión que superó 9,5 veces la oferta
Monique Zamora Vigneault
La concesionaria Abertis Infraestructuras ha colocado una emisión de bonos híbridos perpetuos por 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, con una fuerte demanda que supero en 9,5 veces la oferta y con un cupón del 4,75%, en una operación que buscaba refinanciar para de su deuda.
En términos más sencillos, los bonos híbridos son instrumentos financieros que ofrece altos cupones como un bono, pero que carecen de un vencimiento fijo y disponen de mayor riesgo.
Con esta operación exitosa, la compañía de infraestructuras afincada en Barcelona ha buscado mantener "una gestión eficiente de su balance" y ha reforzado su estructura de capital.
"Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock existente de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos anunciada esta mañana del mismo importe", ha comunicado este martes la compañía. El plazo para la recompra de bonos finalizará el próximo 28 de abril.
No es la primera vez que Abertis usa este tipo de instrumentos para gestionar su balance, en octubre de 2025, cerró una emisión de 250 millones, con un cupón al 4,37%.
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