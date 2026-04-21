La confianza de los empresarios valencianos se hunde en el segundo trimestre por la guerra de Irán

La guerra en Oriente Medio, que unos días parece que va para atrás y otros, para adelante, en función de la verborrea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene ciertamente preocupados a los empresarios valencianos, cuya confianza en la marcha de la economía se ha hundido de cara al segundo trimestre de 2026, según la encuesta realizada por el Institut Valencià d'Estadística.

El Índice de Confianza Empresarial de la Comunitat Valenciana baja entre abril y junio de 2026 un 2,9 % respecto al primer trimestre del año. Es la reducción más acusada de los dos últimos años, sobre todo si tenemos en cuenta que entre enero y marzo de este año se había producido un aumento de una décima en la confianza empresarial.

Gestores

El 22,4 % de los gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en este segundo trimestre, frente al 20,9 % que opina que será desfavorable. El saldo entre unos y otros se sitúa en 1,5, que es el dato más corto de los últimos dos años. Cabe mencionar que el 56,7 % de los encuestados consideró que sus expectativas respecto al segundo trimestre eran "normales". Esos 1,5 puntos contrastan con el optimismo de hace justo un año, cuando era de 17,7 puntos.

La hostelería es uno de los sectores más pesimistas / Levante-EMV

Los datos del departamento estadístico de la Generalitat ponen de relieve que todos los grandes sectores de actividad se han abonado al pesimismo de cara al período comprendido entre abril y junio de 2026. El peor parado es el transporte y la hostelería, cuyo índice de confianza empresarial desciende un 6,2 %. A continuación se sitúa la industria, con una bajada del 3,4 %, seguida del comercio (2,5 %), la construcción (1,5 %) y otros servicios (0,5 %).

Confianza

La confianza de los patronos valencianos solo está en positivo cuando se analizan las grandes empresas, es decir aquellas que tienen más de mil trabajadores. En este caso, el índice mejora un 3 %. El peor resultado corresponde a las mercantiles que tienen entre 50 y 199 asalariados, con una disminución del 4,6 %. Acto seguido aparecen las firmas con menos de diez empleados (-3,8 %) y las de entre 10 y 49 trabajadores y las de entre 200 y 999, que descienden en ambos casos en un 1,9 %.

Por provincias, la más pesimista es Castelló (-3,5 %), poe delante de la de Valencia, que está en la media del 2,9 %, y Alicante, que se queda en el 2,5 %. Las expectativas en el mercado laboral son negativas. El 12,6 % de las empresas encuestadas asegura que aumentará sus plantillas, frente al 12,7 % que dice que las disminuirá. Por tanto, el saldo es en números rojos por solo una décima. Peor fue la situación en el primer trimestre, cuando llegó al -2,3 %.

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Precios

Por otro lado, crece el número de empresarios que prevé una subida de precios en el segundo trimestre del año, de tal forma que el saldo respecto de quienes creen que bajarán (5 %) asciende al 25,7 %. El 7,2 % de los empresarios de establecimientos industriales -el 8,9 % en el primer trimestre- afirma que prevé utilizar menos del 40 % de su capacidad productiva entre abril y junio de 2026. Por contra, el 18,4 % afirma que usará entre el 90 % y el 100 % de su capacidad industrial. Son dos puntos más que en el primer trimestre de 2026.