Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
El holding Invext también va a impulsar nuevas operaciones en Estados Unidos
El holding de la familia Royo, Invext, continúa avanzando en su estrategia inmobiliaria con el impulso de nuevas operaciones en Estados Unidos, el refuerzo de su actividad logística y el desarrollo de nuevas promociones residenciales en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado.
En el ámbito residencial, Invext Real Estate impulsa cuatro promociones en la provincia de Valencia, cada una de ellas con entre 25 y 30 viviendas. Las promociones estarán ubicadas en distintos puntos como Valencia capital y Alboraia, y estarán compuestas por viviendas de renta libre, principalmente de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero. Las distintas promociones se desarrollarán de forma progresiva, con previsión de entregas entre 2027 y 2028, poniendo en el mercado cerca de 200 viviendas.
Precio
El precio será "competitivo". En este sentido, las viviendas se situarán en una horquilla aproximada de entre 230.000 y 300.000 euros. El CEO de Invext también ha destacado que “somos conscientes de que el precio del suelo se ha duplicado en el último año y medio, por lo que queremos que la gente joven pueda permitirse acceder a su primera vivienda”.
Florida
Por otro lado, el grupo ha puesto en marcha dos operaciones en el estado de Florida, concretamente en Miami y Ocala. En Miami, el grupo está desarrollando un proyecto residencial basado en la transformación de activos existentes mediante su demolición y posterior desarrollo de nuevas viviendas, en línea con la dinámica del mercado local, donde la regeneración de zonas consolidadas está ganando peso.
Por su parte, en Ocala (Marion County), la compañía ha iniciado una operación centrada en la adquisición y gestión de suelo, con el objetivo de generar valor añadido a través de su desarrollo urbanístico. Está previsto que estas operaciones se desarrollen a lo largo de 2027.
Sector logístico
En paralelo, Invext "continúa desarrollando su actividad en el sector logístico, donde ha impulsado varios proyectos en la Comunitat Valenciana, participando en todas las fases del proceso, desde la adquisición del suelo y la construcción hasta la comercialización y su puesta en rentabilidad", según la nota.
El grupo cuenta actualmente con activos en ubicaciones como Parc Sagunt, Catarroja, Riba-roja y Quart de Poblet. Este último activo cuenta con una superficie aproximada de 17.000 metros cuadrados de superficie alquilable y se encuentra actualmente en fase de comercialización, con previsión de finalización a principios de mayo. Santiago Royo subraya en el comunicado que “el área logística forma parte de nuestra estrategia de consolidación de activos en rentabilidad, a través de una gestión integral de todo el ciclo del proyecto”.
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