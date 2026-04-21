Forestalia solo ha construido el 7% de los proyectos renovables tramitados por el Gobierno de España

Forestalia, el gigante aragonés de las energías renovables fundado hace quince años por Fernando Samper, solo ha construido el 7% de los más de 300 proyectos tramitados por el Gobierno de España. Así lo admite el propio Ejecutivo central en una reciente respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, ante una consulta realizada por el grupo parlamentario Vox. El propio Gobierno de Pedro Sánchez destacaba que la cifra de plantas renovables construidas es inferior a la media del resto de promotoras, que supera el 25%.

El Gobierno avanza que la Administración General del Estado (AGE) ha tramitado desde 2020 "307 proyectos de Forestalia, de los cuales 268 han caducado su tramitación, esto es, el 87%". La caducidad de las licencias otorgadas desde el Ejecutivo central afecta a un considerable número. Otro, inferior, se encuentra todavía en los despachos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), responsable de otorgar o desestimar este tipo de iniciativas. Según la respuesta, "actualmente se encuentran en tramitación 39, 22 de los cuales han obtenido AAC (Autorización administrativa de construcción)". Según los cálculos del Gobierno de España, "en este momento, solo el 7% de los proyectos tramitados por la AGE por parte de Forestalia han sido construidos".

La cifra, muy pequeña para el crecimiento y el número de proyectos presentados por Forestalia en los últimos años, es inferior a la que manejan los otros promotores de energías renovables que han solicitado al Gobierno central permisos y autorizaciones para poder levantar sus proyectos de energía verde. "La media de éxito de los cerca de 1.600 promotores que han tramitado sus proyectos en la AGE desde 2020 es del 26%, una cifra sensiblemente superior", admite el propio Gobierno de España en su respuesta escrita. Es decir, que el resto de empresas de renovables han llegado a la construcción del parque cuatro veces más que la empresa aragonesa.

Otra de las preguntas que incluye Vox en su consulta parlamentaria es si la empresa de Fernando Samper ha recibido "algún tipo de ayuda pública en los últimos siete años", por el tiempo que lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. "No constan ayudas a esa empresa por parte de la Secretaría de Estado de Energía", completa la respuesta gubernamental, que sí señala que existen "16 expedientes correspondientes a programas de gestión territorializada, adjudicados en este caso por la Comunidad de Madrid a Forestalia Renovables S. L., por un importe total de 33.627,57 euros".

El Gobierno de España aprovecha el resto de la respuesta para explicar el funcionamiento de las autorizaciones ambientales y resalta que "la Administración General del Estado es competente para autorizar plantas de más de 50 MW o aquellas que se ubiquen en más de una comunidad autónoma". Este límite de 50 MW ha sido señalado por numerosas asociaciones ambientalistas para señalar "el fraccionamiento" de macroparques eólicos y fotovoltaicos con la intención de evitar la tramitación ministerial y quedarse en la jurisdicción de las comunidades autónomas. Forestalia ha sido acusada de haber utilizado esta práctica.

El caso de la ubicación en varias comunidades autónomas también afecta a la empresa aragonesa de energías renovables. El Clúster del Maestrazgo cuenta con líneas de conexión hacia la Comunidad Valenciana, lo que hizo que el trámite fuera nacional. De hecho, la aprobación de este macroproyecto en la provincia de Teruel la hizo el Consejo de Ministros.