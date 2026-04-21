Los okupas cobran en Valencia entre 3.000 y 5.000 euros por abandonar la casa

Los okupas cobran en Valencia entre 3.000 y 5.000 euros por abandonar la vivienda sin dar problemas. En la Comunitat Valenciana hay 800 viviendas ocupadas ilegalmente en venta y de media cuestan el doble que hace dos años, según las inmobiliarias. El precio de estos activos, calificados por los inversores como de alto riesgo, ha repuntado con fuerza porque son mucho más baratos que los pisos sin okupar, aunque algunos cuestan hasta 630.000 euros.

Sergio Iranzo, inversor en vivienda y fundador de Invernomics Real Estate, explica que a los okupas que "cobran por salir entre 3.000 y 5.000 euros les sale rentable porque van de piso en piso. Hay gente que va rotando". Iranzo revela que los inversores suelen hablar con los okupas antes de firmar la operación para ir sobre seguro.

El inversor, que compra vivienda para destinarla al alquiler, recuerda que iniciar un proceso judicial ya cuesta 3.000 euros y está la incertidumbre del tiempo que va a tardar el juez en resolver.

Crece la venta

La venta de viviendas sin posesión ha pasado de ser un fenómeno completamente inexistente hace unos años a suponer el 2,6 % de todas las casas que hay en el mercado en España, según la plataforma inmobiliaria Idealista.

Los anuncios de las viviendas okupadas en venta advierten expresamente de que no se pueden visitar y no se pueden financiar porque los tasadores tampoco pueden entrar. "El estado de ocupación impide que el inmueble pueda ser visitado libremente. En consecuencia, no puede constituirse financiación hipotecaria sobre este tipo de fincas", subraya uno de los anuncios sobre un inmueble okupado en València.

Aumenta el coste

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, asegura que se ha disparado el coste de los pisos okupados porque es la vivienda más asequible que queda. "Los pisos okupados que hace dos años estaban en la avenida del Doctor Peset Aleixandre de València a 70.000 euros ahora cuestan el doble. Es un piso que con la reforma se te planta en 200.000 euros", apunta.

La consultora inmobiliaria incide en que este tipo de viviendas está reservado para inversores con recursos propios porque los bancos no conceden la hipoteca. "Algunos de estos pisos son realmente caros. En la avenida de Francia de València hay uno de 151 metros y tres habitaciones por 369.000 euros", añade Recasens. El anuncio precisa que la "desocupación está incluida en el precio".

Hay pisos okupados más caros en el resto de Valencia. En la localidad de Beniparrell está a la venta una casa de 520 metros cuadrados por 630.000 euros. En l'Eliana también se vende un chalé de 211 metros cuadrados por 565.000 euros.

Edificios de pisos como la Finca de Hierro, en una imagen captada desde la avenida de Francia. / GERMAN CABALLERO

Fenómeno consolidado

Desde Idealista inciden en que la venta de viviendas sin posesión se ha consolidado en el mercado inmobiliario español, y ya supone el 2,4 % de todas las casas que hay en venta en Valencia, según un estudio basado en los inmuebles anunciados en su base de datos en 2025. Este análisis muestra que en este periodo hubo 23.010 viviendas en España anunciadas en Idealista que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite analizar la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto.

La plataforma subraya que el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50 % del precio real.

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Distribución geográfica

El 39 % de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 22 % del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11 %.