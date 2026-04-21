El transporte valenciano subirá sus tarifas un 10% por el impacto del gasóleo

La guerra en el Golfo eleva los riesgos de escasez y racionamiento de combustible, lo que preocupa de lleno al transporte de mercancías por carretera. El efímero desbloqueo del estrecho de Ormuz y el enquistamiento del conflicto provocan los primeros problemas en Asia y amenazan incluso a Europa, donde llenar el depósito de gasóleo de un tráiler en la actualidad es 420 euros más caro que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero. Cuesta de media cerca de 2.000 €, pudiendo variar según la capacidad del tanque (generalmente entre 1.000 y 1.500 litros).

Que se preparen las empresas de distribución y las industrias. A la vista de la situación, la Federación Valenciana del Transporte y la Logística FVET, que agrupa a más de 1.500 empresas y 20.000 profesionales del transporte valenciano, advierte de que el nuevo Real Decreto-ley refuerza la obligatoriedad de la revisión del precio del transporte por el incremento del combustible, lo que elevará en algo más de un 10% las tarifas que aplican los transportistas a sus clientes. La normativa también establece que cada variación en el precio del combustible debe trasladarse directamente a la factura, obligando a reflejar el ajuste de forma clara y diferenciada.

La patronal FVET, que preside Carlos Prades, reclama con carácter urgente la puesta en marcha de un nuevo plan nacional que contemple ayudas directas e indirectas al transporte para amortiguar el aumento desproporcionado del precio del combustible y su impacto en las empresas del sector y en la sociedad en general. El sector se enfrenta a una difícil situación en la que, según ha señalado Carlos Prades, «queremos recordar a las empresas del sector que la normativa permite y protege la aplicación de la cláusula de revisión del combustible. Es fundamental -explica el dirigente de la organización empresarial- que se utilice este mecanismo para repercutir el incremento del gasóleo en los contratos de transporte y evitar trabajar por debajo de costes».

Costes de explotación

«La escalada del precio del combustible está siendo más rápida que en 2022 con la guerra de Ucrania. Entonces se puso en marcha un plan nacional para minimizar su impacto en el tejido económico y en el transporte, que debemos recuperar», ha añadido Prades. En este contexto, FVET insiste en la puesta en marcha del citado plan nacional que contemple bonificaciones directas al precio del combustible, el aumento del coeficiente del carburante del 30 % al 40 % -lo que se debe traducir en los mencionados diez puntos porcentuales de incremento de las tarifas del transporte- en la cláusula de revisión y la reducción de los plazos de devolución del impuesto sobre hidrocarburos.

Camiones en la A-3, cerca de València, en una imagen de archivo. / J.M. LÓPEZ

Según los empresarios valencianos del sector, este cambio responde a la realidad del mercado, donde el gasoil ha pasado a tener un impacto mucho mayor en los costes operativos, y permitirá que la actualización de precios refleje de forma más fiel el coste real del servicio. Con este cambio, el transportista se verá más reforzado y respaldado en la aplicación de la revisión del precio del transporte cuando varíe el coste del combustible. "La normativa establece que la actualización debe aplicarse de forma automática, en función de la evolución del gasoil", recuerda Planes.

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Aplicar sanciones

Este sistema permitirá adaptar los precios del transporte a la evolución real de los costes, evitando desfases que hasta ahora obligaban a muchas empresas a asumir incrementos del gasoil durante semanas o meses. Además, el nuevo Real Decreto-ley contempla el análisis de un régimen sancionador específico para los casos de incumplimiento de estas medidas, con el objetivo de garantizar que la aplicación de la cláusula y la revisión de precios no queden solo en el plano teórico. Con todo, la federación valenciana del transporte insiste en que será fundamental asegurar su cumplimiento efectivo para que este cambio tenga un impacto real en la actividad de las empresas.