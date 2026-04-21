UGT descarta que el presidente de Ford Europa anuncie el nuevo modelo que salve la fábrica de Almussafes

Poco ha durado la ilusión -si es que la hubo alguna vez- en la planta de Ford en Almussafes tras conocerse la pasada semana que el presidente europeo de la compañía estadounidense, Jim Baumbick, visitará la fábrica este jueves. Esta primera toma de contacto presencial estaba llamada a disipar algunas de las dudas sobre una planta que sobrevive con un solo modelo en fabricación, en sus peores momentos de producción e inmersa en un ERTE.

UGT, sindicato mayoritario en la planta de Ford en Valencia, no espera que Baumbick haga grandes anuncios o avance novedades respecto a nuevos modelos o volúmenes de producción, que desde hace dos años espera el anuncio del vehículo multienergía que les saque de la situación actual.

La visita se enmarca en la relación habitual entre la dirección de la compañía y los representantes sociales y en el diálogo social, tras el nombramiento de Baumbick como presidente para Europa, quien asumió su cargo en la parte final del año pasado, según ha informado el presidente del comité de empresa de la planta valenciana, Carlos Faubel.

La visita de Baumbick estaba pendiente desde su toma de posesión y será la primera de carácter presencial en la factoría, para conocer la planta y a su personal.

Pese a no esperar concreción respecto al vehículo multienergía que se anunció se ensamblará en Almussafes, desde UGT han asegurado que la reunión será positiva y que para señalar cuestiones más precisas habrá que esperar "un poco más", en palabras de Faubel.

Fin del ERTE

La planta de Almussafes tiene vigente un ERTE Red de dos años para toda la plantilla, de 4.142 trabajadores, un mecanismo que concluye este 2026 con la vista puesta en el lanzamiento de un nuevo vehículo desde Valencia anunciado hace dos años, del que se dijo que sería un coche global nuevo, no 100 % eléctrico.

Ford Almussafes ha pasado en apenas tres años de ser una planta con una gama diversificada a sostenerse con un solo modelo. Entre 2022 y 2024, la factoría valenciana fue apagando una a una varias líneas históricas: primero el Mondeo, después los monovolúmenes S-Max y Galaxy, y finalmente Connect. Actualmente, el Kuga es el único vehículo que sigue saliendo de sus instalaciones, mientras la plantilla espera la confirmación del nuevo modelo multienergía prometido para 2027.

La planta sigue a la espera de conocer cuál será el nuevo modelo que ensamblará en sus instalaciones y qué volumen de producción tendrá -se llegó a hablar cuando se anunció hace dos años de 300.000 unidades-, mientras aplica paradas de producción tanto en la planta de vehículos como en la de motores.

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