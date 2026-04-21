La vivienda de lujo en València alcanza hasta los 11.000 euros el metro en Ciutat Vella

El coste de los pisos de lujo en València se ha disparado por la demanda extranjera. El precio de la vivienda más cara del Cap i Casal ha registrado un incremento interanual del 19,1 %, hasta situar el precio medio en 3.570 euros el metro cuadrado, según las operaciones gestionadas por Engel & Völkers.

Los pisos de lujo alcanzan hasta los 11.027 euros el metro cuadrado en Ciutat Vella tras romper todos los registros. En el caso del alquiler, estadounidenses y ucranianos están arrendando los pisos más exclusivos. El 80 % de los alquileres de lujo caen en manos de extranjeros.

El precio medio del mercado premium se sitúa ya en 474.000 euros, reflejo de la llegada de un comprador internacional con cada vez más capacidad adquisitiva. La intensa demanda extranjera y la escasez de la oferta marcan la entrada del mercado valenciano en un nuevo ciclo estructural, según destaca el Informe del mercado inmobiliario 2025-26 elaborado por Engel & Völkers.

El precio medio de las viviendas vendidas en 2025 por la compañía en València ha superado los 3.500 euros el metro cuadrado, dentro de una escalada que no se distribuye de forma homogénea. L’Eixample mantiene el liderazgo como distrito más caro, con un precio medio de 4.427 euros el metro cuadrado, seguido de Camins al Grau (con valores de 7.321 euros y medios de 4.052 euros) y Ciutat Vella (11.027 y 4.051 euros), “distritos donde la demanda internacional, inversora y expatriada actúa como motor de precios, atraída por la ubicación estratégica y el potencial de revalorización”, explica el director de ventas de Engel & Völkers en Valencia, Alfonso Casillas.

La transformación del mercado también se refleja en el perfil del comprador. El 65 % de las adquisiciones de obra nueva se realiza con recursos propios, una cifra que confirma la creciente capitalización de la demanda. Casillas destaca que “el comprador actual está más informado, compara más y prioriza calidad y ubicación. Esto indica un mercado más maduro y menos dependiente del crédito que en ciclos anteriores”.

Impacto de la dana

El impacto de la dana ha acelerado una reconfiguración de las preferencias residenciales en el área metropolitana y mientras las zonas del interior han registrado alzas del 24,7 %, los entornos de costa han subido el 11 %.

Mercado del alquiler

La tensión sobre la oferta residencial ha provocado un efecto expulsión en el mercado del alquiler. Mientras los precios en la capital crecen de forma moderada hasta 17,8 euros el metro cuadrado (4,6 %), los municipios del entorno registran una subida del 23,1 %, hasta alcanzar los 16 euros el metro cuadrado. València se consolida además como destino internacional de larga estancia: el 82% de los arrendatarios en la ciudad son extranjeros, principalmente procedentes de Estados Unidos y Ucrania.

El directivo de Engel & Völkers destaca que los estadounidenses proceden sobre todo de la costa este. "Muchos de ellos han descubierto València en viajes de turismo y ha pesado mucho la elección de la ciudad como mejor ciudad del mundo para vivir. Buscan viviendas en el centro". En el caso de los ucranianos, Casillas apuntan que siguen saliendo de su país al alargarse la guerra. "Los ucranianos buscan apartamentos cerca del mar", señala.

La Costa Blanca también vive una internacionalización récord y se consolida como uno de los principales mercados residenciales europeos de larga estancia, según la inmobiliaria. “El dinamismo valenciano se enmarca en un fenómeno más amplio de atracción residencial internacional en el Mediterráneo”, destaca Alfonso Casillas.

Marina Alta

El eje formado por Altea, Calp, Moraira y Benissa se consolida como uno de los mercados más exclusivos, con precios que superan los 3.500 euros el metro cuadtado en varias localizaciones y una clara orientación hacia vivienda unifamiliar de alto nivel. En esta zona, el comprador internacional alcanza el 84 % de las operaciones.

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Dénia y Xàbia mantienen una actividad sostenida, con un incremento de precios cercano al 29 % y un valor medio de 3.388 euros el metro cuadrado. Ambas localidades refuerzan su atractivo gracias a su oferta residencial, servicios durante todo el año y creciente demanda internacional.