La aerolínea Wizz Air no descarta cancelar vuelos si hay escasez de queroseno

El incierto escenario que plantea la guerra en Irán obliga a las aerolíneas a trazar planes a, b y c, si fuera necesario. Sobre todo en lo que al suministro de queroseno se refiere. La compañía de bajo coste Wizz Air ha explicado que, si hubiera escasez de combustible, entre las opciones que trabajan no descartan la cancelación de vuelos.

Así lo ha dicho este miércoles el director de comunicación de la 'low cost', Andras Rado, en una presentación celebrada en València, en la que ha señalado que "si hubiera problemas de escasez, tenemos opciones como el 'tankering' [cargar combustible extra en países donde no haya escasez] y cancelar vuelos, aunque no hemos cancelado ninguno hasta ahora", ha querido tranquilizar.

Otra de las opciones que ha señalado Rado es conseguir combustible por barcos cargueros desde Estados Unidos, para evitar las restricciones del estrecho de Ormuz.

También este miércoles el Grupo Lufthansa ha informado de que el cierre de su aerolínea de corto radio Lufthansa CityLine reducirá la capacidad del grupo en un 1 % y supone la eliminación de 20.000 vuelos, lo que equivale a unas 40.000 toneladas métricas de combustible de aviación, un producto que ha duplicado su precio desde el estallido del conflicto en Irán.

Además, el portavoz de la aerolínea ha señalado también que el aumento del precio del petróleo "no impactará" en las tarifas que se traslada al consumidor, ya que cuentan con una cobertura que les permite fijar precios anteriores a la guerra y mitigar así la volatilidad actual.

Ahorro del 20 % de combustible

Rados ha recordado, también, que la compañía cuenta con una flota de aviones con una tecnología que permite ahorrar hasta un 20 % de queroseno en cada vuelo, lo que equivale a 4 kilos de combustible por trayecto.

El director de comunicación de Wizz Air ha asegurado que "España es ganadora en la guerra de Irán porque la gente quiere volar a destinos seguros". "Los países mediterráneos son los grandes beneficiados", ha añadido.

En cuanto a la presencia de Wizz Air en el aeropuerto de Valencia, Rado ha recordado que la perspectiva de este año pasa por operar 15 rutas a siete países desde Manises, con un aumento de capacidad del 61 %.

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Esas buenas cifras se traducirán en un futuro por inaugurar nuevas rutas desde Valencia, según Rado, aunque sin desvelar destinos. Sí ha asegurado que la compañía añadirá frecuencias a rutas que ya opera desde Manises como Budapest, Cracovia o Sofía.