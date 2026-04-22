Las aerolíneas descartan cancelaciones de vuelos para este verano ante el aumento de precio del queroseno

Con las vacaciones de verano en el horizonte es momento de planificar los viajes que nos darán un respiro en unos pocos meses. Cuanto antes se planifiquen, menos sufrirá el bolsillo. Lo dijo recientemente el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en España (ALA), Javier Gándara. Sin embargo, la incertidumbre de la guerra de Irán planea sobre el sector y el consumidor.

Gándara ha presentado este martes las previsiones para la temporada de verano en la que, en cierta medida, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. "No prevemos que haya cancelaciones, más allá de los ajustes normales que se hacen en función de la evolución de costes o demanda", ha dicho el presidente de la patronal.

El máximo responsable de ALA ha avanzado las cifras de esta temporada estival, que va de abril a octubre. Hay programados casi 260 millones de asientos en España, una cifra que supone un 5,7 % más que el verano anterior. "Las perspectivas son buenas", ha dicho. En este sentido, ha explicado que el conflicto en Irán se ha convertido en "oportunidad" para España, ya que el tráfico de pasajeros hacia Asia ha disminuido en favor del Mediterráneo occidental, "que es concebido como una zona segura".

Precios y suministro

Uno de los asuntos más debatidos en los últimos días es el precio del queroseno, cómo afectará a las tarifas que se trasladan a los viajes, así como el riesgo de suministro. Gándara ha recordado que el precio del combustible aéreo se ha duplicado desde antes de la guerra, pero ha matizado que "las grandes compañías tienen contratos de cobertura que garantizan el 70-80 % comprometido a precio limitado al de antes del conflicto". Según Gándara, "esta alta volatilidad solo afectaría a lo que se compra día a día y mes a mes".

Sobre el riesgo que ese incremento del precio del queroseno supone para compañías más pequeñas, Gándara ha asegurado que el sector aéreo "es de difícil supervivencia; es habitual que quiebren compañías porque es un sector muy competitivo y situaciones como estas son un 'shock'. Muchas compañías más pequeñas ya lo están sufriendo", ha lamentado.

En cuanto a la amenaza de falta de combustible -por tener menor capacidad de refino que España- en mercados importantes para el turismo en la Comunitat Valenciana, como el británico, el presidente de ALA ha explicado que "esperamos que eso no suponga un riesgo para el tráfico de flujo de pasajeros. Los organismos equivalentes a ALA en todo el mundo crean planes de contingencias para que eso no sea preocupante. Habrá que ver cómo evoluciona el conflicto".

Javier Gándara ha resaltado que en España no se prevén problemas de suministro de queroseno de aviación, ya que se encuentra "en una situación relativamente mejor que los países de nuestro entorno". Esto se debe a que del total de las importaciones de crudo a España solamente el 11 % proceden de Oriente Medio. Además, más del 80 % del queroseno de aviación que se consume en España está producido en refinerías que se encuentran dentro del país. "Aun así, esta circunstancia no inmuniza a España de posibles afecciones en los vuelos desde otros lugares hacia nuestro país, en el caso de que otros países tuviesen problemas si el conflicto se extendiese en el tiempo", señala Gándara.

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Combustibles sostenibles

Gándara ha querido reflexionar sobre el papel "clave" de los combustibles sostenibles de aviación (SAF), no solo en la descarbonización del transporte aéreo, sino también "para avanzar en la soberanía energética". Por ello, el sector insta a las administraciones a acelerar su desarrollo en España con incentivos a su producción y consumo, teniendo en cuenta que el SAF presenta actualmente un coste entre 3 y 6 veces superior al del queroseno convencional.