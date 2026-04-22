Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baremo EducaciónVivienda lujo ValenciaPolicía TorrentZas RussafaMorante de la PueblaHuerta de ValenciaFira del Llibre València
instagramlinkedin

Sucesos

La central nuclear Vandellòs II activa la prealerta de emergencia por un incendio que no ha tenido afectación

La prealerta ha estado activada menos de 20 minutos y el incendio ha sido extinguido por la brigada de primera intervención

La central nuclear Vandellòs II.

La central nuclear Vandellòs II. / CSN

EFE

Tarragona

La central nuclear Vandellòs II (Tarragona) ha activado este miércoles la prealerta de emergencia por un incendio en un equipo de ventilación durante más de diez minutos, que no ha afectado a estructuras, sistemas o componentes de seguridad o requeridos para la parada segura de la central, según informa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El titular de la central ha notificado al CSN el suceso, que ha tenido lugar en un edificio de aparellaje eléctrico de la planta. El incendio, que no ha generado llamas, ha sido extinguido por la brigada de primera intervención.

La central ha activado la prealerta de emergencia entre las 9.45 y las 10.09 horas, mientras que el CSN ha activado su retén de emergencia en modo 1, lo que implica la incorporación del retén a la sala de emergencias.

Noticias relacionadas

Con la información disponible hasta este momento, el CSN ha clasificado lo ocurrido con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. València permitirá convertir alquerías en hoteles y crear alojamientos turísticos en huerta degradada
  2. El Nou Mestalla, diseñado para atletismo: así es la técnica para convertir el estadio en recinto para albergar grandes competiciones internacionales
  3. El sector alimentario se prepara para decir el adiós al plástico
  4. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  5. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  6. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  7. La Policía Nacional investiga la agresión sexual en Gandia a una tik-toker internacional
  8. Estos son los doce cocineros valencianos que competirán en la final del concurso internacional de paella de Sueca

Catalá y Mar Chao evitan escenificar unidad tras la investigación de Fiscalía pero anuncian novedades sobre el Parque de Desembocadura

Catalá y Mar Chao evitan escenificar unidad tras la investigación de Fiscalía pero anuncian novedades sobre el Parque de Desembocadura

Som Valenciana: Elche acoge un congreso contra la violencia en el deporte

El ministro de Transportes se reúne con el nuevo comisionado del Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig

La Fiscalía recurre el auto del juez Peinado y pide archivar la causa contra Begoña Gómez

La Fiscalía recurre el auto del juez Peinado y pide archivar la causa contra Begoña Gómez

Paco Lloret: "El Valencia rescata un punto en Son Moix y sigue obligado a ganar en Mestalla"

Torrent se queda con 58 hectáreas de monte en la Serra Perenxisa en pago de una deuda tributaria

Torrent se queda con 58 hectáreas de monte en la Serra Perenxisa en pago de una deuda tributaria

La Puríssima Xiqueta, unas fiestas para caminar: desde este viernes al 3 de mayo, el centro urbano de Benissa, cerrado al tráfico

La Puríssima Xiqueta, unas fiestas para caminar: desde este viernes al 3 de mayo, el centro urbano de Benissa, cerrado al tráfico

Xàtiva y Vila-real se hermanan por el 150 aniversario del cronista que colgó a Felipe V boca abajo

Xàtiva y Vila-real se hermanan por el 150 aniversario del cronista que colgó a Felipe V boca abajo
Tracking Pixel Contents