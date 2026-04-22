Las empresas valencianas suspenden en preparación ante otra dana: solo un 6,6% tiene protocolo

Las empresas valencianas siguen lejos de estar preparadas para afrontar fenómenos extremos como una nueva dana. Apenas un 6,6% cuenta con protocolos específicos de actuación ante contingencias, según revela un estudio presentado este martes por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, que analiza la resiliencia del tejido productivo tras los últimos episodios climáticos.

El informe, elaborado por la consultora Improven a partir de cerca de 300 encuestas a perfiles directivos y técnicos, deja una conclusión clara: la falta de planificación es generalizada y no distingue entre tamaños. De hecho, solo el 2,9% de las grandes empresas dispone de planes sólidos frente a este tipo de crisis.

Durante la presentación, el presidente del colegio, Federico Torres, explicó que la iniciativa parte del propio ADN de la institución, centrado en analizar la realidad empresarial valenciana. Tras la dana, el colegio llevó a cabo una revisión intensiva para evaluar cómo respondieron las compañías ante problemas como el suministro de agua, la energía, los residuos o la logística. El objetivo ahora es traducir ese diagnóstico en una hoja de ruta útil para las empresas.

Federico Torres y Sergio Gordillo. / Miguel Angel Montesinos

Junto a él intervino Sergio Gordillo, socio director de la consultora Improven, quien incidió en que el tamaño no garantiza una mejor preparación. “Las empresas grandes no están aprovechando bien sus recursos para hacer una gestión eficaz de los riesgos”, advirtió, al tiempo que defendió la necesidad de integrar la resiliencia en la estructura del negocio y no tratarla como una respuesta puntual.

Más allá de los datos, el estudio apunta a un problema de fondo: las emergencias recientes no han creado nuevas debilidades, sino que han destapado carencias estructurales ya existentes. La ausencia de protocolos es solo la parte más visible de un déficit más amplio que afecta a la gestión, la cultura empresarial y la toma de decisiones.

Uno de los aspectos más llamativos es que el impacto de estas crisis no se limita a los daños materiales o económicos. La principal consecuencia es la interrupción de la actividad, lo que sitúa la continuidad del negocio como uno de los grandes retos pendientes. Más de la mitad de las organizaciones encuestadas reconoce haber sufrido fenómenos extraordinarios en los últimos cinco años y un 58% admite que les sorprendieron sin preparación.

El riesgo, además, afecta de forma transversal a todo el tejido empresarial. El tamaño no es una ventaja competitiva frente a este tipo de crisis, aunque sí se percibe mayor vulnerabilidad en sectores intensivos en operación como la industria, la energía, la construcción, la logística o la agricultura.

La importancia de la digitalización

En paralelo, la digitalización sigue siendo una asignatura pendiente. Nueve de cada diez empresas no utilizan herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos, aunque muchas reconocen su utilidad y aseguran estar valorando su implantación. El problema, según el estudio, es que la tecnología aún se concibe como un apoyo puntual y no como una palanca de transformación del modelo de negocio.

La falta de talento especializado, una cultura empresarial poco orientada a la anticipación y la ausencia de liderazgo dificultan la adopción de soluciones

En este sentido, el informe subraya el potencial de la inteligencia artificial, la automatización o los sistemas de alerta temprana, pero advierte de que el principal cuello de botella no es tecnológico, sino humano. La falta de talento especializado, una cultura empresarial poco orientada a la anticipación y la ausencia de liderazgo dificultan la adopción de soluciones.

Aun así, las empresas muestran cierta predisposición al cambio, aunque en muchos casos de forma prudente. Son las pymes las más dispuestas a avanzar, pese a contar con menos recursos. En ellas, la innovación existe, pero carece de un marco que facilite su desarrollo.

Otro de los déficits señalados es el funcionamiento del ecosistema de apoyo. Las empresas denuncian falta de financiación, exceso de burocracia y escasa coordinación, factores que frenan la puesta en marcha de iniciativas.

Hub de innovación

Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros Industriales aspira a reforzar su papel como actor dentro del sistema de innovación. Según Torres, las propias empresas ven a la institución como un socio tecnológico capaz de impulsar proyectos y generar conocimiento aplicado.

Una de las principales apuestas es la creación de un hub de innovación que sirva como espacio de colaboración público-privada. Más del 70% de las empresas estaría dispuesta a participar, especialmente si se orienta a soluciones concretas y aplicables.

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El reto, según coincidieron los responsables del estudio, es claro: evitar que el diagnóstico se quede en teoría y convertirlo en soluciones reales que mejoren la capacidad de respuesta del tejido empresarial valenciano en un contexto en el que lo excepcional empieza a convertirse en habitual.