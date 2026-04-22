El futuro de las centrales de Ascó y Vandellós: “Cataluña depende de la energía nuclear y no puede permitir que apaguen ningún reactor”

Cataluña no se puede permitir la desconexión de ningún reactor nuclear. Así de claro ha sido el alcalde de Ascó al valorar el actual calendario de cierre de las centrales nucleares planteado por el gobierno y que contempla la desconexión de uno de los Dos reactores de Ascó en 2030, al igual que Cofrentes.

Miguel Ángel Ribes ha hecho hincapié en la hiperdependencia nuclear que mantiene Cataluña. De hecho insiste en que más del 60% de la electricidad consumida a diario en la autonomía proviene de alguna de las plantas nucleares catalanas, lo que en la práctica supone que hoy en día no existe ninguna fuente de energía lo suficientemente implantada en el territorio como para reemplazar la generación nuclear.

De hecho, el responsable de Ascó ha subrayado que la falta de desarrollo y puesta en marcha de otras alternativas como grandes parques solares y eólicos en la comunidad, sumado a la creciente demanda eléctrica y el encarecimiento del gas (empleado en las plantas de cogeneración de ciclos combinado) hacen que la prórroga de la vida útil de las plantas de Ascó y Vandellós sea ahora más necesaria.

La tesis de Ribes coincide plenamente con la de la AMAC, la asociación que suma a todos los municipios con centrales nucleares o bien actividad nuclear. Desde esta asociación, su presidente, Juan Pedro Sánchez, ha defendido un cambio en el plan previsto por el gobierno y una prórroga para las centrales a la par que ha pedido que cualquier decisión al respecto se tome a partir de criterios técnicos y no desde postulados políticos.

Almaraz, en el punto de mira

La primera de las plantas nacionales que se verá afectada por el calendario es Almaraz, concretamente uno de sus dos reactores. Se espera que el Centro de Seguridad Nacional (CSN) emita el informe preceptivo en los próximos meses sobre si la planta puede seguir o no trabajando en condiciones de seguridad como hasta ahora. Si el informe es favorable, será el Gobierno y el Consejo de Ministros quien deberá decidir si sigue adelante con su desconexión o si, por el contrario, aplica una prórroga en su vida útil.

Por contra, si el informe del CSN fuera negativo, el Gobierno no tendría capacidad de movimiento y solo podría dictaminar el cierre definitivo del primer reactor.