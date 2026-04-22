Med Zone CUP 2026: la tecnología de John Deere que transforma el mantenimiento de los campos de golf en Europa

La Med Zone CUP 2026 ha servido para mostrar de forma práctica cómo está evolucionando el mantenimiento de los campos de golf en Europa. Durante tres jornadas celebradas en El Valle Golf GNK Golf, en España, John Deere reunió junto a Rain Bird y Wiedenmann a clientes estratégicos y profesionales del sector llegados de Italia, Alemania, Francia y España en un encuentro que fue mucho más allá de la competición.

El evento permitió ver sobre el terreno qué tecnologías están marcando ya el presente de la gestión de los campos: maquinaria eléctrica, sistemas de precisión y plataformas digitales capaces de mejorar la eficiencia en cada tarea.

Hoy, mantener un campo de golf en perfectas condiciones exige algo más que trabajo diario: requiere estrategia, planificación y tecnología.

En un sector donde cada detalle influye en la calidad del campo, el mantenimiento ha dejado de ser solo una cuestión operativa para convertirse en un factor estratégico. La imagen impecable de un green o de una calle no depende únicamente del trabajo diario, sino también de la capacidad de planificar, optimizar recursos y aplicar tecnología con criterio. Esa idea fue la que recorrió toda la Med Zone CUP 2026, convertida en un escaparate práctico del nuevo rumbo que está tomando el golf profesional en Europa.

La tecnología aplicada al mantenimiento de los campos de golf fue una de las grandes protagonistas de la Med Zone CUP 2026 / Avanterra Tech

Un evento profesional para ver el futuro del golf en acción

Lo que distingue a la Med Zone CUP no es solo el componente deportivo. El torneo actúa como eje del encuentro, pero alrededor de esa experiencia se articula una programación mucho más amplia, pensada para que los asistentes no solo compitan, sino que también puedan ver, probar y analizar en campo las soluciones que ya están marcando el futuro del sector.

Ese carácter práctico encaja además con el objetivo marcado en el brief del proyecto: dar visibilidad a la Med Zone CUP 2026 como evento de referencia en el sector del golf en Europa y reforzar al mismo tiempo el posicionamiento de John Deere como firma ligada a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el alto rendimiento en la gestión de campos de golf.

La edición 2026 de la Med Zone CUP puso el foco en el futuro del golf desde una perspectiva técnica, operativa y sostenible. / Avanterra Tech

Qué presentó John Deere en la Med Zone CUP 2026

Si hubo una idea dominante durante el encuentro fue la de transformación. John Deere aprovechó la Med Zone CUP 2026 para mostrar una nueva generación de soluciones centradas en tres pilares muy definidos: electrificación, precisión y digitalización. No se trató solo de enseñar maquinaria, sino de trasladar una visión más amplia sobre cómo será el mantenimiento de los campos en los próximos años.

Entre las propuestas más destacadas figuraron la tripleta 2775 E-CUT y la segadora manual de greens 225 E-CUT, dos modelos 100% eléctricos tanto en la propulsión como en el accionamiento de corte. La presencia de estas máquinas evidencia un cambio que empieza a consolidarse en el sector: la búsqueda de equipos más limpios, eficientes y preparados para responder a las exigencias de sostenibilidad sin renunciar a la calidad de mantenimiento.

La innovación en el golf ya no se mide solo por la potencia de la maquinaria, sino por su precisión y capacidad para optimizar cada intervención.

Junto a la electrificación, John Deere mostró también sistemas de autoguiado en segadoras de calles y pulverizadoras, además de soluciones híbridas para greens y calles. La evolución tecnológica ya no se limita al rendimiento mecánico. Ahora el foco está también en la precisión, en la capacidad de reducir margen de error y en la optimización de cada intervención sobre el terreno.

La Med Zone CUP se consolida como un escaparate de referencia para conocer hacia dónde avanza el mantenimiento profesional del golf. / Avanterra Tech

La tecnología en campos de golf ya no es un complemento, sino una herramienta de gestión

El mantenimiento de campos de golf se enfrenta hoy a varios retos al mismo tiempo. Por un lado, la exigencia de conservar superficies impecables. Por otro, la necesidad de optimizar recursos, mejorar la eficiencia y ajustar cada intervención. En ese contexto, la tecnología deja de ser un complemento llamativo para convertirse en una herramienta real de gestión.

Ahí es donde entra en juego el ecosistema digital de John Deere. Toda esa maquinaria y esos sistemas de precisión se integran dentro de John Deere Operations Center PRO Golf, una plataforma en la nube que permite gestionar tareas, controlar la maquinaria y seguir el presupuesto del campo con una visión global y en tiempo real.

Dicho de una forma más sencilla, la tecnología permite que el responsable del campo no solo sepa qué ocurre, sino que pueda tomar decisiones mejor informadas. Qué máquina está trabajando, qué tareas se han asignado, cómo se distribuyen los recursos o dónde se puede ganar eficiencia. Ese salto es el que explica por qué el software de gestión de campos de golf ha ganado tanto peso en la conversación del sector.

Avanterra Tech acerca la innovación al uso real en campo

En esa experiencia práctica tuvo un papel importante Avanterra Tech, que participó en el soporte técnico y operativo de las demostraciones. Su función durante el evento fue facilitar la puesta en marcha de la maquinaria y acompañar a los asistentes durante las pruebas, conectando así la tecnología con su aplicación directa en el campo.

No se trata solo de generar notoriedad, sino de acercar soluciones reales a una audiencia muy concreta, formada sobre todo por greenkeepers y responsables de mantenimiento.

John Deere presentó en la Med Zone CUP soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia y el control en el mantenimiento del golf / Avanterra Tech

La Med Zone CUP consolida un formato que une torneo, networking y conocimiento técnico

El torneo fue el broche final de una experiencia que va mucho más allá del resultado deportivo. La Med Zone CUP ha consolidado un modelo en el que la competición convive de forma natural con las demostraciones tecnológicas y con el intercambio profesional entre asistentes de distintos mercados europeos.

Ese equilibrio entre un torneo, networking y conocimiento es precisamente lo que convierte a este encuentro en una cita cada vez más relevante dentro del calendario profesional del golf. Porque el sector ya no mira solo a la maquinaria como una cuestión técnica, sino como una pieza estratégica dentro de la calidad del campo, la sostenibilidad del mantenimiento y la eficiencia operativa.

Responsables de mantenimiento y técnicos especializados compartieron experiencias en un encuentro centrado en el rendimiento del campo / Avanterra Tech

El golf del futuro también se decide en cómo se cuida el césped

La Med Zone CUP 2026 deja una idea clara: el futuro del golf no depende únicamente de la competición o de la experiencia del jugador. También se construye desde abajo, en cada decisión técnica, en cada operación de mantenimiento y en cada herramienta que permite trabajar con más precisión y menos desperdicio.

El futuro del golf europeo pasa por más electrificación, más control y una gestión cada vez más inteligente del campo.

Para John Deere, el evento refuerza su imagen como actor vinculado a la innovación aplicada a los campos de golf. Para los profesionales del sector, supone una oportunidad para ver en acción soluciones que ya están marcando el paso. Y para el propio ecosistema del golf europeo, funciona como una señal de hacia dónde se dirige el camino: más electrificación, más conectividad, más control y una gestión cada vez más inteligente del campo.