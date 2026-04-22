La jueza centra la investigación de Adamuz en defectos de fabricación, soldadura y mantenimiento

La jueza que investiga la tragedia ferroviaria de Adamuz, que se saldó con 46 víctimas mortales, centra definitivamente la investigación del suceso en tres frentes, según fuentes conocedoras del proceso: un defecto de fabricación, lo que apuntaría a Arcelor Mittal, la empresa que fabricó el rail; un defecto de soldadura, lo que señalaría a Maquisaba, la subcontrata que la llevó a cabo, pero también a la ingeniería Ayesa, que fue la ingeniería encargada de la supervisión; y un defecto de mantenimiento de las vías, lo que llevaría el foco directamente a Adif, el gestor ferroviario dependiente del Ministerio de Transportes.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) mantiene como hipótesis central del origen del siniestro la rotura en una soldadura que unía un tramo de carril fabricado en 1989 y otro de 2023. «Nosotros seguimos con la hipótesis de la soldadura y los análisis nos darán la razón», auguró el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, en declaraciones a Córdoba, medio del Grupo Prensa Ibérica.

Fuentes conocedoras de la investigación subrayan que la magistrada descarta, como ya había hecho la Guardia Civil, posibles acciones de terrorismo o sabotaje, así como un caso de conducción negligente o errores humanos.

A la espera de CIAF

Estos medios consultados también resaltan que el proceso está ahora mismo a la espera del informe o informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Transportes, así como de ensayos metalúrgicos, conclusiones de informes periciales y técnicas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), de su falta de vigilancia sobre los trozos de carril que han sido trasladados en las últimas semanas a la base de AVE de Hornachuelos para su depósito judicial por la Guardia Civil.

Adif hace constar que los 15 cupones recogidos en la zona de la catástrofe se encuentran en una explanada exterior "sin vigilancia, tanto de personal como de grabación", porque, debido a su volumen, no es posible custodiarlos dentro de las naves de almacenamiento.

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Ouigo trató de personarse

Uno de los movimientos llevados a cabo en las últimas fechas y que ha causado más sopresa ha sido que el operador francés Ouigo ha intentando personarse en la causa alegando pérdidas de 7 millones por los servicios que no ha podido prestar tras el accidente. Recordemos que la vía de Madrid a Andalucía ha estado cerrada durante semanas por trabajos de reparación. Pero la jueza ha decidido no dar por personada a la compañía al no considerarla víctima directa en este asunto. En esta misma línea, la juez también ha rechazado la personación de Everest, la aseguradora de Renfe.