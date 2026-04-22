Lufthansa elimina 20.000 vuelos hasta octubre por el impacto de Irán y las tensiones internas

Los estragos por la guerra de Irán empiezan concretarse en cifras en Alemania, la primera economía de la UE: Lufthansa, envuelta en una secuencia de huelgas de sus pilotos y del personal de cabina, ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos hasta octubre, como estrategia para ahorrar queroseno; y el gobierno de Friedrich Merz ha recortado a la mitad sus pronósticos de crecimiento para este 2026, en que esperaba recuperarse tras dos años en recesión, pero que ahora estima apenas una expansión del 0,5 % del PIB.

La primera aerolínea alemana, que ya la semana pasada anunció el fin de su filial regional, Cityline, cifró la noche pasada en esos 20.000 vuelos el volumen de servicios que suprime para ahorrar combustible. Se trata de vuelos considerados no rentables desde sus aeropuertos de Frankfurt y Múnich. Asegura, asimismo, que está asegurada la operatividad del conjunto del grupo, formado por la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, además de Lufthansa. El propósito es optimizar recursos y afecta principalmente, según la compañía, a vuelos de corta distancia hacia un determinado grupo de aeropuertos de Polonia y Noruega.

Coincide la medida con las malas noticias que está generando desde hace semanas Lufthansa como consecuencia de las huelgas de sus pilotos, por un lado, y del personal de cabina, por el otro. Cientos de vuelos quedaron cancelados cada día durante las cuatro jornadas de huelga de la semana pasada, dos por cada uno de esos colectivos. Se vieron afectados los principales aeropuertos del país, como medida de presión ante la negociación sus convenios colectivos.

La campaña de huelgas ha empañado un año en que debía ser de celebración para Lufthansa, ya que se recuerda el centenario de su primer vuelo, el 6 de abril de 1926. El propio canciller Merz participó en el acto central del aniversario, que coincidió con una de las jornadas de huelga y también con la revisión de la historia de la aerolínea.

A propósito del centenario la aerolínea ha organizado eventos, exposiciones y también la publicación de un libro en que se repasan tanto sus grandes hitos como su etapa más oscura, cuando se puso al servicio del nazismo. Es una revisión de su historia un tanto tardía, ya que otros grandes grupos alemanes, desde Volkswagen a Mercedes o Thyssen-Krupp, habían evocado ya hace bastantes años su 'mea culpa' por el hecho de haber empleado mano de obra forzada y contribuido a la maquinaria del régimen de Adolf Hitler, desde su llegada al poder, en 1933. Se estima que Lufthansa tuvo hasta 10.000 trabajadores forzosos, incluidos niños.

Corrección a la baja para 2026 y 2027

El anuncio de la supresión de vuelos de Lufthansa coincide además con la corrección a la baja de los pronósticos de crecimiento de Alemania. Correspondió hacerlo a la ministra de Economía, Katherina Reiche, quien reconoció el frenazo que sufre la recuperación económica del país y lo relaciona con el bloqueo del estrecho de Ormuz. "La guerra en Irán ha disparado el precio de la energía y de las materias primas, lo que afecta a los hogares privados y al conjunto de la economía alemana", aseguró.

La gestión de Reiche está siendo muy controvertida en Alemania y se ha traducido en fuertes tensiones entre la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz y de la ministra, y sus socios socialdemócratas, que lidera el titular de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil. Las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno de Merz para paliar los efectos de la crisis no son suficientes para resolver la situación de Alemania, que sigue sin recuperarse de la crisis energética precipitada por la guerra de Ucrania.

Para este año, la estimación de crecimiento se estima ahora en un 0,5 %, mientras que para 2027 se ha rebajado al 0,9 %. En enero se calculaba aún con un 1,3 % de expansión del PIB para el próximo año.