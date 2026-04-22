La mayor empresa valenciana de renovables defiende la prórroga de la nuclear

Lalo Salvo, vicepresidente de Power Electronics, defendió ayer la prórroga de la energía nuclear ya que considera que el cierre ahora sería un "fracaso seguro". El copropietario de la mayor empresa valenciana de renovables insistió en que España no está preparada para prescindir de la seguridad al sistema que aporta la nuclear y añadió que sería un error como "ya ha reconocido Alemania".

Salvo defendió su postura en una jornada organizada por la patronal valenciana de energías renovables Avaesen sobre la situación del sistema energético español un año después del apagón del 28 de abril celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en el Cap i Casal. La central nuclear de Cofrentes tiene previsto su cierre en noviembre de 2030.

Otros expertos que participaron en la jornada (como Ibán Molina, delegado de Iberdrola en la C. Valenciana) recalcaron la importancia de mantener la nuclear en el mix energético para evitar apagones. Lalo Salvo incidió en que el mantenimiento de la nuclear es una cuestión de "sentido común. No es algo en contra o a favor de las renovables". "Como decía mi padre: lo que funciona no lo tires hasta que deje de funcionar. Si ya tenemos nucleares y plantas de gas, vamos a usarlas hasta que ya no se puedan usar más", apuntó.

El vicepresidente de la empresa de electrónica enfocada a las renovables, que el año pasado facturó 1.300 millones de euros, reiteró que dejar de utilizar ya la nuclear es un "fracaso seguro". Salvo añadió que "las renovables aportan cosas muy positivas, pero también negativas si no sabemos controlarlas bien".

La presidenta de Women in Nuclear Spain, Amparo Soler, subrayó que la "contribución de las nucleares es indispensable" porque este tipo de energía "aporta estabilidad a la red, garantiza el suministro y controla la contención de los precios". "Da certidumbre a la red, pero también aporta certidumbre a los precios. Creo que es algo básico de lo que no podemos prescindir", indicó.

Marcos J. Lacruz

Por otra parte, Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, destacó que "justo después del apagón hubo voces que apuntaron hacia las renovables de una forma totalmente interesada, pero todos estos informes que hemos visto hasta ahora lo desmienten".

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