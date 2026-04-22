El puerto de València supera la batalla MSC-Baleària para construir un muelle de cruceros e invertir 46,3 millones

La nueva terminal de cruceros para el puerto de València, después de cuatro años paralizada por las discrepancias entre MSC, Baleària y la Autoridad Portuaria de València (APV), inicia su andadura al dar luz verde el consejo de administración de Valenciaport a la propuesta de iniciación del procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de adaptación del espigón Turia para atraque de buques cruceros, una vez obtenido el informe técnico favorable de Puertos del Estado. La actuación tiene una inversión prevista de 46,3 millones de euros.

Esta infraestructura arranca después de que, en noviembre de 2022, una decisión ya anulada y ahora corregida, adjudicara una infraestructura que se iba a ubicar entre el muelle de Poniente y el Perfecto Palacio, en la zona anteriormente ocupada por el astillero de Unión Naval de Valencia, de aproximadamente 100.000 m2 de superficie. La inversión prevista por Baleària para desarrollar este proyecto va a superar los 37 millones de euros, mientras que la APV iba a aportar otros 61,8 millones de euros.

El órgano de gobierno que preside Mar Chao también ha aprobado en su reunión de hoy diferentes modificaciones no sustanciales de diversas concesiones, entre otras la ampliación de superficie de 41.602 metros cuadrados en la ampliación norte del puerto de València a Valencia North Terminal, filial de la naviera MSC, así como la ampliación de 3.380 metros cuadrados en la ampliación sur del puerto al Real Club Náutico de València.

Maersk construirá una central eléctrica

Además, el consejo ha aprobado modificar la concesión a APM Terminals, ampliando su plazo concesional 8 años más, como consecuencia de una inversión que esta empresa va a realizar de 10,4 millones de euros para el proyecto de instalación de una central eléctrica para la conexión de los buques a sus muelles, conocida por sus iniciales en inglés como OPS, y la extensión y ampliación de las defensas en el Muelle de Levante, para operar buques de gran porte (por ejemplo, EEE‑class con eslora de 400 m y calados de 16,5 m), garantizando absorción de energía y seguridad. "Se trata de inversiones que se alinean íntegramente con los compromisos de descarbonización y con la estrategia de electrificación de muelles impulsada por la APV, preparando la infraestructura para que los buques conecten a red en puerto y puedan apagar los motores auxiliares, reduciendo gases, ruido y vibraciones", aseguran fuentes de la APV.

Incremento de actividad

Sorteando la crisis del transporte marítimo internacional por la guerra en Oriente Medio, Valenciaport gestionó en marzo 479.873 contenedores, lo que supone un incremento del 11,6% respecto al mismo mes del año anterior. Evaluadas por su peso, las mercancías gestionadas superaron los 7 millones de toneladas (un 5,23% más). El tráfico con China y con los países del área mediterránea crece mientras disminuyen las operaciones con Estados Unidos, Turquía y Emiratos Árabes.

Crucero atracado en el puerto de València, en una imagen de archivo. / M.A. Montesinos

En lo que va de año – entre enero y marzo - los puertos de València, Sagunt y Gandia han gestionado 18.675.690 toneladas de mercancías (-3,31%). En contenedores, Valenciaport cargó y descargó 1.312.842 TEU (+1,40 %); y extendiendo la mirada a los doce últimos meses, las cifras interanuales reflejan unos tráficos de 79.422.389 toneladas (-1,51 %) y 5.680.755 contenedores (+2,94 %). El mes de marzo pasado ha evidenciado un crecimiento del tráfico con China y una caída con Estados Unidos. En lo que va de año el tráfico de contenedores con los puertos chinos ha crecido un 30,56 % hasta alcanzar las 235.903 unidades; por el contrario, las operaciones con Estados Unidos se han reducido en un 20,65 % hasta quedarse en los 73.700 contenedores.

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En cuanto al número de pasajeros, en lo que va de año 207.895 personas pasaron por las instalaciones de Valenciaport (+9,30 %), la mayoría de los cuales (147.218) fueron viajeros de líneas regulares y 60.677 cruceristas. En lo que va de año, el importe neto de la cifra de negocio ha ascendido a 39.679.020 euros, un 2,6% más que el obtenido en 2025. El resultado de explotación se ha incrementado en un 27,32%, hasta los 10,73 millones.