El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes

El sector agroalimentario, tanto la industria como la distribución, se prepara para decir adiós al plástico. La forma de hacer la compra está a punto de cambiar. Con la entrada en vigor en agosto de 2026 de las primeras medidas del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), acciones cotidianas como coger una bandeja de fruta envasada o llevarse comida preparada en recipientes de plástico de un solo uso darán paso a alternativas más sostenibles en los supermercados europeos. La UE establece normas estrictas para reducir residuos y fomentar la economía circular.

"El nuevo reglamento de envases de la UE cambiará cómo compras en el súper a partir de agosto 2026", aseguran los expertos de los institutos tecnológicos Aimplas y Ainia que estos días participan en València en MeetingPack, un encuentro en el que el mundo de la investigación y empresas anuncian los cambios que se avecinan para sustituir al plástico por envases reciclables, reutilizables y más seguros para el consumidor, en línea con el citado Reglamento Europeo de Envases.

Una de las medidas abordadas es la limitación de los envases de plástico de un solo uso en frutas y verduras de menos de 1,5 kg

Nuria López, de Aimplas, advierte de que las nuevas directrices de la UE marcan un cambio en la forma en la que los consumidores compran productos cotidianos y los desafíos que plantea la economía circular. Una de las medidas abordadas es la limitación de los envases de plástico de un solo uso en frutas y verduras de menos de 1,5 kg. El nuevo reglamento europeo supondrá una transformación visible en el día a día del consumidor. Entre otras medidas, se limitarán los envases de plástico de un solo uso en frutas y verduras de menos de 1,5 kg, se impulsarán sistemas de devolución de envases y se fomentará el uso de soluciones reutilizables en productos listos para consumir. Ante este escenario, MeetingPack ha demostrado que el sector ya está trabajando en alternativas viables que mantienen la funcionalidad del envase, como la protección del alimento o su vida útil, al tiempo que reducen su impacto ambiental.

Envases comestibles

Se necesitan envases que sustituyan los plásticos de un solo uso y por eso ya han llegado al mercado pajitas biodegradables, envases compostables para aplicaciones como fruta o café, así como soluciones reciclables con material posconsumo aplicadas en bandejas, tarrinas o botellas. De la mano de Ainia (a través de la 'spin-off' FibTray) y fruto de largo tiempo de investigación, empresas valencianas como Cartonajes la Plana acaba de lanzar al mercado una bandeja de cartón para vender productos cárnicos, pescados y ensaladas en los expositores de los supermercados.

Envase reciclable para carnes, desarrollado por el Ainia. / LEVANTE-EMV

Algunas empresas toman la delantera. Germanine de Capuccini también anuncia que va a comercializar cremas en envases reciclables y Babaria, una tarrina retornable de crema corporal que se usa diez veces y se devuelve. Además, Asevi acaba de poner en marcha una botella para detergentes para 11 usos. Incluso hay envoltorios comestibles de salsas que acompañas a las ensaladas listas para comer que se venden en los 'súper'.

Cambiar hábitos de venta

También se presentarán otros envases reutilizables diseñados para múltiples usos y desarrollos que permiten conservar los alimentos durante más tiempo y conocer su estado. "Cambiar los hábitos de venta bajo el Reglamento de Envases y Residuos de Envases exige eliminar plásticos innecesarios, maximizar la reciclabilidad, reducir el espacio vacío y fomentar formatos reutilizables, o bien recargables. Las empresas deben rediseñar embalajes para asegurar que sean reciclables y reducir el peso y volumen para minimizar residuos", explica Nuria López.

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Productos innovadores lanzados por el Ainia, mostrados en las jornadas MeetingPack. / LEVANTE-EMV

Al fin y a la postre la normativa busca evitar envases innecesarios y promover la reutilización, el rellenado y el reciclado. La directora general de Ainia, Cristina Del Campo, ha destacado que el nuevo marco regulatorio europeo está redefiniendo las reglas del juego y obliga a avanzar hacia modelos circulares “donde la reciclabilidad, la reutilización y la reducción de residuos sean ejes centrales, sin comprometer aspectos clave como la seguridad alimentaria o la vida útil de los productos”.