La valenciana Cecotec abre su primera tienda en Turquía y acelera su expansión global

La compañía valenciana Cecotec, dedicada a soluciones para el hogar, ha anunciado este miércoles la apertura de su primera tienda física en Estambul (Turquía). "Esta inauguración marca un hito en la estrategia de expansión global de la compañía, que introduce su amplio ecosistema de productos en uno de los mercados más dinámicos y con mayor proyección a nivel mundial", han dicho desde la empresa.

La llegada al país se ha materializado a través de una "sólida alianza con 'partners' locales". Con este movimiento, Cecotec extiende a Turquía "su misión de democratizar la tecnología, con el firme propósito de acercar la alta innovación al consumidor local y competir con las marcas líderes del sector" en categorías "clave" como aspiración, cuidado personal, pequeños electrodomésticos de cocina o café.

El nuevo espacio comercial propio, que actualmente cuenta con aproximadamente 100 metros cuadrados, "nace con una gran ambición de crecimiento; de hecho, la empresa ya contempla planes de expansión para triplicar la superficie de exposición anexando locales colindantes a corto plazo", han añadido desde Cecotec. La tienda abrió sus puertas el pasado 16 de abril.

Más de 50 países

"En Cecotec operamos en más de 50 países y hemos aprendido que el verdadero éxito internacional no se logra solo con buenos productos, sino encontrando a los socios adecuados. Hemos sabido fusionar lo mejor de ambos mundos: toda la tecnología, la innovación y el músculo de Cecotec, con el profundo conocimiento del mercado local y la visión estratégica de nuestro 'partner'", según Marian Marín, directora Comercial Internacional de Cecotec y CEO de su filial en Irlanda.

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"No venimos a poner productos en una estantería; venimos a cambiar la forma en la que se vive en los hogares turcos. Hemos empezado una revolución: a partir de hoy, los electrodomésticos de vanguardia dejan de ser un lujo en este país", ha dicho.