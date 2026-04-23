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El alcalde de Almaraz ante el cierre de la central: “La gente está sufriendo mucho. No hay alternativa a la central”

Juan Antonio Díaz confía en que el informe del CSN sobre la continuidad sea positivo y el Gobierno autorice la prórroga

El alcalde de Almaraz sobre el cierre de la planta: "La gente está sufriendo por la incertidumbre!

El alcalde de Almaraz sobre el cierre de la planta: "La gente está sufriendo por la incertidumbre!

Íñigo Roy

Íñigo Roy

Íñigo Roy

La cuenta atrás es imparable y la fecha límite para lograr una prórroga se acerca. Éste es el panorama para Almaraz. Si nadie lo impide, uno de sus dos reactores dejará de funcionar para siempre en 2027. El alcalde de la población, Juan Antonio Díaz ha reconocido que la situación “está al límite”. De hecho, insiste en que tanto la población como Extremadura “estamos al límite de la continuidad de la central nuclear”. Con estas declaraciones, el munícipe ha adelantado que están a la espera del informe que está elaborando el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) sobre la viabilidad de Alcaraz. “Estamos esperando que el CSN de el visto bueno y entonces tendrá que ser el Gobierno quien decida”.

Ante esta incertidumbre, Díaz ha querido dejar claro que la situación que atraviesa Almaraz es idéntica a la que se enfrentarán en poco tiempo otras plantas como Ascó o Cofrentes y ha vuelto ha destacar la importancia estratégica que tiene la energía nuclear en general y los dos reactores de Almaraz, en concreto, que generan el 7% de la energía eléctrica que se consume en el país.

“Esperamos que el Gobierno agilice su decisión para acabar con esta incertidumbre. Confíamos es que el informe técnico sea favorable y que la decisión de prorrogar la vida útil del reactor se tome en base a esos criterios”, ha matizado.

En cuanto a la situación a la que se enfrenta Almaraz, su comarca y Extremadura, conde la central nuclear es una de las industrias estratégicas, el alcalde no ha duda en afirmar que la gente “está sufriendo mucho. Porque se están apurando en exceso los plazos y se está jugando con el futuro de muchas personas de todo el territorio”.

Efecto dominó

Y es que tanto Díaz como el resto de responsables muncipales que tienen en sus términos municipales plantas nucleares, no tienen ninguna duda en que lo que pasé con Almaraz marcará el futuro del resto de plantas. Si el Gobierno flexibiliza los plazos de cierre con la planta extremeña dado el contexto energético actual, no habría que esperar decisiones contrarias para el resto. “Lo que pase en Almaraz pasará en el resto. Somos los primeros”, ha matizado Díaz.

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En cuanto al futuro más o menos cercano, el alcalde coincide con sus homólogos en que si la actividad nuclear cesase “ahora mismo no hay un proceso de transición nuclear justo. No hay nada que palíe esa pérdida de actividad ni en la comarca ni en la región”.

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