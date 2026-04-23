Aliseda ofrece a los promotores valencianos suelo para 15.000 viviendas

Aliseda ha ofrecido a los promotores valencianos suelo para 15.000 viviendas. La inmobiliaria de banco Santander y el fondo Blackstone dispone de una cartera de 153 solares con un valor estimado de 296 millones de euros. La compañía gestiona en Valencia 50 terrenos con potencial para más de 3.000 pisos.

La firma ha reunido en el Cap i Casal a más de 170 inversores y promotores para informarles del potencial. La compañía cuenta en Valencia, Alicante y Castellón con una cartera con capacidad para desarrollar 14.808 viviendas. En el caso de Valencia, la inmobiliaria subraya que 33 suelos son finalistas (están listos para construir).

“El principal reto del mercado sigue siendo el déficit de suelo finalista. Como mayor comercializadora de suelo en España, en Aliseda trabajamos en la gestión urbanística para llevar los activos al punto en el que generan valor y pueden ser desarrollados”, señaló Luis Alonso, director de Suelo de Aliseda. “En un contexto en el que el desequilibrio entre oferta y demanda seguirá creciendo en los próximos años, contar con terreno bien posicionado será clave para dar respuesta a la demanda y aprovechar las oportunidades del mercado”, añadió.

Valencia, en el punto de mira

Durante la presentación de los solares en venta, un grupo de expertos coincidió en señalar que Valencia se ha consolidado como uno de los principales escenarios inmobiliarios del sur de Europa. Factores como sus precios competitivos, la seguridad jurídica, la localización estratégica y la disponibilidad de trabajadores formados están impulsando la llegada de inversión nacional e internacional, con especial dinamismo en los sectores industrial, logístico y hotelero.

Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y de la Universidad Villanueva, recordó que “España arrastra un déficit estructural de vivienda como consecuencia del desajuste entre la creación de hogares y la oferta disponible. A ello se suman factores como la escasez de suelo urbanizable y la lentitud de los procesos urbanísticos, que pueden prolongarse durante años, lastrando la capacidad de respuesta del mercado ante una demanda creciente”.

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Financiación bancaria

Por su parte, Fernando López, director comercial de Aliseda, destacó que “la financiación bancaria sigue activa, pero con criterios más exigentes”, lo que está impulsando el crecimiento de la financiación alternativa y permitiendo estructurar operaciones más flexibles y adaptadas a las necesidades del sector.