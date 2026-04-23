Cajamar anuncia un plan de expansión y diversificación para abrir 11 nuevas oficinas

La asamblea general de Cajamar ha aprobado esta mañana el informe de gestión y las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2025 y ha anunciado la puesta en marcha de un plan de expansión y diversificación de su negocio que contempla la apertura de 11 nuevas oficinas a lo largo de este año, según han asegurado su presidente, Eduardo Baamonde, y el director general, Sergio Pérez.

En su intervención, Baamonde ha trasladado a los socios el notable comportamiento de la entidad en 2025, pese al complejo contexto internacional, y ha indicado que “no sólo hemos vuelto a batir nuestro récord en los resultados, sino que hemos mejorado todos nuestros fundamentales: rentabilidad, solvencia, morosidad y coberturas”. En este sentido, ha añadido que se incrementó la inversión crediticia de Grupo Cajamar en un 9,2 %, con un papel destacado en el sector agroalimentario donde, a pesar de la fuerte competencia, continuó incrementado su financiación al sector primario, registrando una cuota de mercado nacional del 15,2 %. Así, “reafirmamos nuestra posición de liderazgo y compromiso con el apoyo financiero a un sector clave para el desarrollo de la economía de nuestro país”, ha afirmado Baamonde.

El presidente de Cajamar ha señalado que “esos resultados no habrían sido posibles sin la muestra más clara de la confianza en nuestra entidad que es la que nos la dan nuestros clientes, que han aumentado en casi un 2 %”. También ha destacado el crecimiento registrado “en todos los segmentos: particulares y empresas, tanto en pequeñas, como en medianas y grandes. Confirmando nuestra apuesta por la economía productiva, apoyados en nuestro modelo de proximidad y en nuestro compromiso con la generación de valor y el desarrollo económico y social”.

Año de incertidumbres

Baamonde ha remarcado que, a pesar de que 2025 ha sido un año plagado de incertidumbres, “hemos cerrado uno de los mejores años de nuestra historia. Sin lugar a duda, porque se tomaron las decisiones adecuadas, diversificando negocio y ampliando horizonte. Todo ello, sin perder nuestra identidad ni nuestro propósito. Demostrando que se pude crecer sin dejar de ser lo que somos: una cooperativa de crédito al servicio del desarrollo económico y social de nuestros socios y clientes”. “Muestra de ello, -ha indicado- es nuestra aportación al PIB nacional, que ha sido de 13.381 millones de euros y de 196.633 empleos”, tanto de manera directa por la actividad del Grupo, como indirecta, a través de la actividad crediticia a empresas y familias.

Consejo Rector de Cajamar, en un momento de la asamblea. / LEVANTE-EMV

Durante su intervención, ha recordado que hacía tres días, el pasado 20 de abril, se han cumplido 60 años de la apertura de la primera oficina de la Caja Rural Provincial de Almería -hoy Cajamar-, un hito que simboliza la historia, las raíces cooperativas y “el compromiso de nuestro modelo de negocio bancario, como instrumento de desarrollo económico y social y, como siempre ha sido desde entonces, con el progreso de las personas, empresas y territorios”.

Diversificación

El presidente de Cajamar ha anunciado que “la entidad proseguirá con su crecimiento y diversificación con la apertura de 11 nuevas oficinas”. Diez oficinas, que se sumarán a las cuatro que se inauguraron en 2025, y una oficina móvil itinerante en Málaga, que, junto a las cuatro que se pusieron en circulación el pasado año y las existentes, harán un total de 13, prestando servicios financieros en 94 poblaciones pequeñas, pertenecientes a las provincias de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Málaga y Valencia.

A su vez, las ciudades de A Coruña, Barcelona, Mairena del Aljarafe (Sevilla), Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Vigo (Pontevedra), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Zaragoza son los emplazamientos elegidos para sumar puntos de atención a la clientela a los ya existentes en dichas localidades o comenzar a prestar servicios físicos en otras.

Noticias relacionadas

Durante el transcurso de la asamblea general ordinaria de delegados, en la que se han aprobado el informe de gestión y las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2025, el director general de Cajamar, Sergio Pérez, ha dado a conocer en detalle todas las cifras de la actividad financiera de la entidad. Así, ha explicado que “el balance al cierre de año alcanzó los 54.918 millones de euros y el resultado neto, 324 millones de euros, se ha incrementado en un 18,8 % interanual -349 millones de euros ha sido el resultado consolidado de Grupo Cooperativo Cajamar-. Este crecimiento ha venido motivado principalmente por los ingresos recurrentes de la actividad bancaria que sumaron 311 millones de euros, un 7 % más que en 2024”. Asimismo, se ha referido al crédito bruto minorista que “ha ascendido a 29.663 millones de euros”.