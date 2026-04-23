Capgemini se suma en Valencia a la ola de despidos en grandes empresas

La consultora tecnológica francesa Capgemini se ha sumado al goteo constante y sin freno de grandes empresas que están recortando plantillas en España. La firma va a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que en España afectará a 748 personas, un 6,8% de la plantilla, según ha revelado el Sindicato de Base (Co.bas) en un comunicado a los trabajadores de la empresa este jueves.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto, según informa Europa Press. El sindicato ha emitido esta información con motivo del inicio del periodo de consultas de 30 días para la negociación del ERE que la dirección de Capgemini pretende llevar a cabo.

Precisamente, el diario 'El Economista' publicaba hoy una información detallando que desde enero unos 12.000 puestos de trabajo se han visto comprometidos en el país como consecuencia de la guerra de Irán y de la expansión de la Inteligencia Artificial en la empresas, sobre todo de sectores tecnológicos, de transportes y de la industria. La mayor parte corresponde a Telefónica (5.500 empleados), pero también destacan Iberia (996), Amazon (920), Glovo (750), Pepsico (400), Nestlé (301), Tubos Reunidos (285), Mediapro (250), Ericson (164), Nokia (97), Novartis (92), Stellantis (80) o Coca Cola (23).

Prioridad

Para la sección sindical de Co.bas en Capgemini, la prioridad absoluta en esta negociación es "el mantenimiento del empleo", ya que entienden que existen "otras fórmulas para que la empresa se adapte a la situación de mercado más allá de desprenderse y poner en la calle a aproximadamente al 7% de su plantilla". "Plantilla que con su esfuerzo ha contribuido este último ejercicio sin ir más lejos a generar un beneficio neto en el grupo de 1.601 millones de euros", ha señalado.

Un visitante en el stand de Capgemini en una feria tecnológica en Alemania / Bloomberg

En esta línea, el sindicato ha explicado que aunque uno de los argumentos de la actual dirección es la alta desasignación de proyectos a los empleados, en 2020 las personas en 'banquillo' o 'bench' (periodo entre un proyecto y otro) alcanzaron un 13,3% del total de la plantilla, siendo en la actualidad del 6,4%.

La empresa comunicó hace unas semanas a la representación legal de las personas trabajadoras su intención de iniciar un proceso de reestructuración que incluiría la puesta en marcha de un ERE en España por el impacto de la inteligencia artificial (IA).

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Por su parte, CC OO denunció que el ERE en Capgemini es fruto de una "nula gestión estratégica" y no de la IA. En este contexto, la sección sindical manifestó su "total rechazo" a los argumentos presentados por la compañía y denunció la "falta de previsión" que ha conducido a esta situación. "CC OO Capgemini estará presente en dicha mesa con un objetivo claro: proteger el empleo, proponer medidas que minimicen el número de despidos y exigir el máximo de voluntariedad posible", señaló el sindicato en referencia a la reunión de este jueves.