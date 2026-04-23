Depósitos combinados: Ahorro 'seguro' trufado de riesgo

Los depósitos bancarios a plazo fijo, otrora un producto financiero de éxito, han pasado por una travesía del desierto fruto de dos circunstancias: el coste del precio del dinero por los suelos (casi) y nulo interés de las entidades por captar pasivo o al menos por remunerarlo. Con los tipos fijados por el Banco Central Europeo (BCE) en el 2 % -un porcentaje que podría ir al alza en los próximos meses si la inflación se desboca por la guerra en Irán-, el panorama realmente ha cambiado poco. No obstante, varias entidades financieras están ofertando depósitos con elevadas rentabilidades, pero porque los vinculan con fondos de inversión. Es decir, un producto tradicionalmente considerado seguro atado a otro de riesgo. Son los depósitos combinados.

El comparador de productos bancarios HelpMyCash asegura que algunas entidades han empezado a lanzar ofertas que alcanzan el 3 % TAE. El TAE son las siglas de Tasa Anual Equivalente y es el indicador que de forma más adecuada refleja el coste final de una hipoteca o un préstamo. También de lo que se percibe por un depósito. No obstante, no se trata de un producto tradicional a plazo con una remuneración corta pero garantizada, al igual que el dinero invertido, sino de un depósito combinado que mezcla un plazo fijo con un fondo de inversión.

La firma financiera cita varios casos. Por ejemplo, Self Bank, que ofrece un depósito a tres meses al 3 % y otro a 12 meses al 2,20 % TAE, pero en ambos casos exige invertir al menos el 30 % del importe en uno o varios fondos. Es una fórmula que también ofertan entidades como Arquia Banca, Banco Mediolanum o la portuguesa BIG.

Oferta financiera en una sucursal en una imagen de archivo / Levante-EMV

Las grandes entidades financieras de España, según la información recabada por este diario, también tienen este producto en su catálogo, pero las remuneraciones que ofrecen ciertamente están muy por debajo de los casos citados anteriormente. El BBVA tiene un depósito combinado desde 600 euros y a un plazo de 13 meses. En el supuesto de ingresar 25.000 euros, si solo el 30 % está vinculado con un fondo de inversión -o sea, 7.500 euros- el interés es un 0,15 % TAE y la rentabilidad, de 23 euros. Si sube al 50 % (12.500), el tipo es del 0,40 % y el rendimiento, de 43 euros. Por último, con un 70 % (17.500 euros), el tipo es del 0,65 % y el retorno, de 42 euros.

Por su parte, CaixaBank cuenta con el Depósito Combinado 50-50, remunerado al 2,25% para aportaciones desde 5.000 euros a 12 meses. El depósito permite combinarse con carteras de gestión discrecional, unit-linked, planes de pensiones y fondos de inversión de CaixaBank AM. Para obtener la mayor remuneración, el cliente deberá invertir y mantener, como mínimo, el mismo importe en el depósito (50%) y en uno de los productos combinables (50%).

Reclamo

En este tipo de productos, el reclamo comercial, dicen los expertos de HelpMyCash, "suele estar muy claro. Lo que no siempre resulta igual de visible es el coste real del conjunto". “Muchas veces, el gancho de la comunicación se centra en la rentabilidad del depósito, hasta el 3% TAE o más, mientras que la parte invertida en fondos y sus costes queda más escondida o requiere ir a documentación adicional para entender bien el conjunto”.

Además de obligar a destinar una parte del ahorro a fondos de inversión, "en muchos casos el cliente ni siquiera puede decidir libremente dónde colocar ese dinero", afirman en HelpMyCash. La entidad suele ofrecer una selección cerrada de fondos y el ahorrador tiene que escoger entre esas opciones, no entre todo el mercado. “Y ahí está una de las claves del producto: para el banco, el negocio no consiste solo en captar el dinero del depósito, sino también en dirigir parte de ese ahorro hacia vehículos por los que cobra comisiones”, puntualizan los analistas.

Si los fondos incluidos en esa selección "tienen comisiones elevadas —algo frecuente, precisamente porque ahí está una parte del margen comercial de la entidad—, la rentabilidad real para el cliente puede resentirse con rapidez. Y si, además, el comportamiento del fondo es mediocre, el resultado final puede ser claramente peor de lo que sugería el reclamo inicial: lo que se gana con el gancho del depósito puede perderse después entre costes y una evolución discreta de la inversión".

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Plazos

A ello se suma un desajuste de plazos que conviene entender. Estos productos suelen presentarse con depósitos a corto o medio plazo —tres meses, un año—, una lógica que encaja con el ahorrador conservador. Pero la parte invertida en fondos, sobre todo si incluye renta variable, responde a una lógica muy distinta: necesita tiempo, a menudo más de diez años, para absorber la volatilidad y tener opciones reales de ofrecer un rendimiento razonable. “Quien se acerca a un depósito suele hacerlo buscando tres cosas muy simples: seguridad, previsibilidad y saber desde el primer día cuánto va a cobrar al vencimiento”, recuerdan desde HelpMyCash.