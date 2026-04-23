Europa planea un megacable eléctrico submarino que unirá la Comunitat Valenciana con el norte de Italia

La energía generada por el sol en Castellón podría acabar encendiendo las máquinas de una fábrica de coches o de azulejos del norte de Italia. Esa es, a grandes rasgos, la filosofía de uno de los dos grandes proyectos que la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) acaba de incluir en su Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 y que persiguen redefinir el mapa eléctrico del continente y abrir una nueva vía de intercambio energético entre la península ibérica e Italia.

El organismo europeo tiene sobre la mesa dos nombres propios: Iberia Link y Apollo Link y el primero de ellos tiene como protagonista a Castellón. Los dos, que son independientes, plantean transportar electricidad desde la Península Ibérica (zona con gran capacidad de generación renovable) a Italia a través de cables submarinos de alta tensión que entrarían en funcionamiento en 2032. Pero más allá que enterrar kilómetros de cables en el fondo del Mediterráneo, estas iniciativas suponen una auténtica revolución en la política energética europea: pasar de mercados eléctricos nacionales aislados a un ecosistema continental integrado, donde la energía renovable fluya libremente hacia donde más se necesita. ¿Los objetivos? Hacer de Europa un continente menos dependiente de los combustibles fósiles, más seguro y con una energía más barata.

El proyecto Iberia Link (de los dos es el que se encuentra en una fase más incipiente) pretende unir España con Italia a través de un cable submarino cuyo origen estaría en Castelló. Desde la capital de la Plana, se transportaría energía verde certificada hasta la provincia transalpina de Massa-Carrara, en la región de la Toscana. En total, una autopista de 1.034 kilómetros de longitud que tendría una capacidad de transmisión de 1,2 GW. De salir adelante, este cable submarino sería uno de los más largos del mundo.

Dos cables eléctricos submarinos podrían transportar energía desde España a Italia. / Mediterráneo

La infraestructura Apollo Link se encuentra algo más avanzada. Se trata de un proyecto de la promotora alemana Europa Link Development que plantea construir una interconexión eléctrica submarina entre Sant Julià de Ramis (Girona) o Vandellós (Tarragona) y la Spezia, en la región de Liguria, también en el norte de Italia. El cable tendría una longitud de unos 660 kilómetros submarinos y supondría una inversión cercana a los 3.500 millones de euros. La capacidad de transporte sería superior a la prevista en Iberia Link, hasta 2 GW en ambos sentidos.

Autopistas bidireccionales

Aunque en un principio el flujo previsto es de España hacia Italia, tanto Iberia Link como Apollo Link podrán operar en ambos sentidos. Y eso permitirá que España reciba energía en momentos de escasez o de mayor presión sobre el sistema eléctrico.

El sentido de estos megaproyectos se entiende mejor al mirar el mapa eléctrico europeo. Tras el apagón de España y Portugal, del que el próximo día 28 se cumplirá un año, ganó fuerza la idea de que Europa necesita más interconexiones para reforzar la seguridad del sistema. Además, el avance de la energía solar y la eólica obliga a contar con más capacidad para exportar e importar electricidad según la demanda. Por eso las conexiones con Italia encajan en una estrategia mucho más amplia: sacar a la península de su relativo aislamiento eléctrico y dar más flexibilidad al mercado europeo.

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Un largo recorrido

Pese a que ambos proyectos han dado un importante primer paso al quedar recogidos en la planificación europea de redes para 2026, lo que les permite aspirar a la categoría de Proyectos de Interés Común y tener acceso a ayudas europeas, para que sean una realidad queda todavía un largo camino. Antes de salir adelante, deberán lograr el respaldo de los Estados implicados, superar los trámites de autorización en ambos países, obtener los permisos medioambientales y acreditar ante los reguladores europeos que son viables tanto desde el punto de vista técnico como económico.