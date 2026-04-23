Ford mantiene su compromiso con Almussafes pero sigue sin desvelar el nuevo modelo que está por llegar

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha visitado este jueves la fábrica que la compañía estadounidense tiene en Almussafes. La plantilla esperaba que este encuentro sirviera para despejar las dudas del incierto futuro de la factoría, inmersa en un ERTE, en el peor momento productivo de su historia y sin saber cuál será el modelo que espera desde hace dos años.

Sin embargo, Baumbick, que no ha hecho ningún anuncio al respecto, ha realizado una visita "normal al equipo de Valencia como parte de sus responsabilidades como presidente de Ford Europa", según fuentes de la propia compañía con sede en Dearborn, Michigan.

Desde UGT -sindicato mayoritario en la factoría- han asegurado que, "aunque no ha sido un día de grandes anuncios" -como ya avanzó hace unos días- "ha sido un día muy positivo". "Las cosas marchan muy bien. En palabras del propio presidente de Ford Europa, Valencia es la planta clave en la transformación del negocio para Ford en Europa".

Para el secretario general del sindicato en Ford Almussafes, Carlos Faubel, "estamos en un buen momento, que invita a ser muy optimistas de cara al futuro". "Mantendremos más reuniones en los próximos meses, pero creo que las cosas van a avanzar de manera muy positiva y muy interesantes para la planta de Valencia", ha dicho.

Ambiente de expectación y apretones de manos

Algunos trabajadores de la planta valenciana han trasladado a este diario que el ambiente en la jornada era de "expectación" al ser una "visita importante". En su paso por la factoría, Baumbick ha podido conocer en primera persona a la plantilla, a la que ha saludado personalmente estrechando la mano.

La factoría de Ford en Almussafes atraviesa uno de los periodos más delicados de su historia. En este contexto, el mecanismo RED —la herramienta extraordinaria aprobada tras la reforma laboral para sectores en crisis— se ha convertido en el principal dique de contención para evitar un ajuste a la baja de plantilla mientras la fábrica espera la llegada de un nuevo modelo multineregía.

El ERTE RED en Almussafes entró en vigor en 2024, tras un acuerdo entre la compañía, los sindicatos y el Gobierno. Su activación respondió a la drástica caída de carga de trabajo, con la producción limitada a un único modelo, el Kuga, y el retraso del futuro vehículo multienergía previsto, en el mejor de los escenarios, para 2027.

El esquema contemplaba una duración de dos años por el periodo 2025-2026. En la práctica, su desarrollo se ha ido modulando mediante prórrogas operativas. La más reciente estará en vigor hasta el próximo 30 de junio.

Un millar de afectados al día

El alcance del ERTE alcanza a 4.100 trabajadores, aunque su aplicación es rotatoria: no todos se ven afectados al mismo tiempo. De media, cerca de un millar de empleados entra en ERTE cada día, en función de las paradas programadas de producción.

Imagen de archivo de la fábrica de Ford en Valencia. / Rober Solsona

En cuanto a las condiciones económicas, los trabajadores perciben el 90 % de su salario, además de mantener íntegros conceptos como antigüedad o pagas extraordinarias. A diferencia de un ERTE convencional, el mecanismo RED no consume derechos de desempleo.

En términos operativos, la planta ha encadenado múltiples periodos de inactividad desde 2025. Solo ese año se planificaron decenas de jornadas de parada tanto en la línea de vehículos como en la de motores, una dinámica que se ha prolongado en 2026. Estas interrupciones reflejan la debilidad de la carga productiva, con volúmenes que han caído por debajo de los 100.000 vehículos anuales, muy lejos de los niveles históricos de la factoría. En concreto, la planta cerró 2025 con 98.500 vehículos producidos.

El objetivo de fondo del ERTE es ganar tiempo. El mecanismo permite amortiguar el desequilibrio entre plantilla y volumen de producción mientras se despeja el horizonte industrial de la planta, ligado a la asignación definitiva del nuevo modelo, del que todavía no se sabe nada oficialmente.

Noticias relacionadas

Más allá de la fecha límite de la prórroga actual del ERTE, el calendario real del ERTE está condicionado a la evolución de la carga de trabajo y a las decisiones estratégicas de la multinacional. Si no se materializa una recuperación de actividad antes de 2027, el escenario sigue abierto: desde nuevas prórrogas del ERTE hasta medidas de ajuste más profundas.