Francisco Alonso, fundador de Grupo Sima, nuevo presidente de Femeval

La asamblea de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha elegido este jueves como nuevo presidente a Francisco Alonso Gimeno, fundador y gerente de Grupo Sima. Alonso, de 59 años, sustituye en el cargo a Vicente Lafuente, actual presidente de la patronal autonómica CEV, y es presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif), vicepresidente de Cepyme y Confemetal y forma parte del Patronato de la Fundación Confemetal y del Consejo Directivo de Sedigas.

Del mismo modo, desde 2008 preside la Asociación de Empresas de Fontanería, Gas, Instalaciones Térmicas y Energías Renovables de Valencia (ASEIF), es miembro de la junta directiva de la CEV e integrante del pleno de la Cámara de Comercio de Valencia.

Empresas

Para esta nueva etapa, Francisco Alonso se centrará en poner en valor a los empresarios, ya que "el futuro se construye con empresas, no contra ellas", y ha defendido que no se puede "asfixiar ni menospreciar" a quien crea empleo y bienestar social. Ha asegurado que asume el cargo "con humildad, con ilusión y con un profundo sentido de responsabilidad", ya que la federación es "la voz de miles de empresas de la industria, comercio y servicios del metal, un referente en el ámbito asociativo y la casa común de todo el metal valenciano".

Alonso se dirige a la asamblea tras su elección / Levante-EMV

Otra prioridad para él será el talento y la cualificación, en un momento en el que, ha subrayado, uno de los principales problemas no es la falta de empleo, sino la escasez de profesionales para responder a la demanda de las empresas.

Alonso se ha comprometido a garantizar el equilibrio y participación real de las 36 asociaciones y las más de 3.300 empresas asociadas que representa Femeval, ha apelado al diálogo social basado en el respeto y la corresponsabilidad, y ha defendido una relación con las administraciones colaborativa pero también firme y reivindicativa.

Lafuente

Por su parte, Lafuente ha señalado que el proyecto de la federación es sólido y consolidado, y Alonso lleva muchos años en el mundo empresarial y es "proactivo", y también ha resaltado su implicación en el desarrollo de LaMet.

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La elección de Francisco Alonso responde al proceso de elecciones parciales convocado por FEMEVAL tras la dimisión de Vicente Lafuente. Al haberse limitado esta convocatoria exclusivamente a la sustitución de la presidencia, la composición del actual comité ejecutivo se mantiene sin cambios hasta la finalización del mandato, prevista para finales de 2027.