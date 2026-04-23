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Las pernoctaciones hoteleras aumentan un 5,4% en marzo y alcanzan los 23,6 millones, con los precios al alza

La facturación media por cada habitación ocupada fue de 117,8 euros en marzo, un 3,7% más

Imagen de archivo de un hotel.

Imagen de archivo de un hotel. / EP

EP

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 5,4% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, superando los 23,6 millones de estancias, según los datos provisionales de la Coyuntura Turística Hotelera publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento se vio impulsado tanto por el comportamiento de los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones crecieron un 5,2%, como por el de los no residentes, que registraron un aumento del 5,5%.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, las pernoctaciones se han incrementado un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España aumentaron un 2,1% y las de no residentes un 4,2%, según el INE.

Subida de precios y rentibilidad

En el plano económico, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró una subida del 4,5% en tasa anual. Por comunidades autónomas, La Rioja presentó el mayor incremento de precios (7,1%), mientras que Aragón registró el único descenso destacado (-1,8%).

En cuanto a la rentabilidad del sector, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 117,8 euros en marzo, lo que supone un repunte del 3,7% interanual.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación, alcanzó los 75 euros, un 3,8% más que en marzo de 2025.

Por categorías, los hoteles de cinco estrellas facturaron una media de 282,8 euros por habitación ocupada, frente a los 120,3 euros de los de cuatro estrellas y los 88,2 euros de los de tres.

Andalucía, Cataluña y Valencia, destinos favoritos

Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros nacionales en marzo. Por el contrario, los turistas extranjeros optaron mayoritariamente por Canarias (37,7% del total de sus pernoctaciones), seguida de Andalucía y Cataluña.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife lideró el volumen de estancias con más de 2,2 millones, mientras que Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana se posicionaron como los puntos turísticos con mayor afluencia.

Respecto al origen de los turistas internacionales, Reino Unido y Alemania se mantuvieron como los principales mercados emisores, concentrando el 23,4% y el 18,6% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. Les siguieron Francia (6,5%), Estados Unidos (5,4%) e Italia (4,4%).

Ocupación al 53.7%

El grado de ocupación por plazas aumentó un 1,5% en marzo, situándose en el 53,7%. Durante el fin de semana, esta cifra se elevó hasta el 59,3%, según el instituto estadístico español.

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Canarias registró el mayor grado de ocupación por plazas (74,9%), destacando especialmente el sur de Gran Canaria (79%) y el municipio de Mogán, que alcanzó el nivel más alto de España con un 80,4% de sus plazas ocupadas.

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