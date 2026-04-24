Adiós a cargar el móvil en pleno vuelo: Multas de hasta 2.000 euros por llevar baterías externas en la maleta

Si tienes planeado un viaje próximamente, mejor asegúrate de llevar tus dispositivos cargados desde casa porque un cambio en la normativa de seguridad aérea impide desde hace apenas unas semanas el uso de baterías externas para cargarlo. Desde el pasado 27 de marzo de 2026, la normativa de seguridad aérea ha dado un giro drástico: la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la IATA han prohibido oficialmente el uso de baterías externas (power banks) a bordo de los aviones. Por el momento, las compañías aéreas están informando de la restricción y no se están tomando medidas contra los pasajeros que todavían no estén familiarizados por la restricción pero llevar estos dispositivos en la maleta facturada, además de ilegal, puede suponer también multas de hasta 2.000 euros.

Esta medida, que afecta a 193 países, no solo limita cuándo podemos usarlas, sino también cuántas podemos llevar en nuestra mochila. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para evitar problemas en el control de seguridad o con la tripulación.

¿Por qué ya no puedo usar mi power bank durante el vuelo?

Hasta ahora, la principal restricción era que las baterías de litio debían ir siempre en el equipaje de mano por riesgo de incendio. Sin embargo, la nueva actualización del Reglamento de Mercancías Peligrosas va un paso más allá.

Aunque puedes seguir llevando tus baterías en la cabina, está estrictamente prohibido encenderlas o utilizarlas una vez cruzas la puerta del avión. Esto implica:

Nada de carga en el asiento: No puedes conectar tu móvil a la power bank durante el trayecto.

No puedes conectar tu móvil a la power bank durante el trayecto. Prohibido cargar la propia batería: Tampoco se permite aprovechar los puertos USB del avión para recargar la batería externa.

Tampoco se permite aprovechar los puertos USB del avión para recargar la batería externa. Modo "OFF" obligatorio: Las baterías deben permanecer completamente apagadas y guardadas bajo el asiento delantero.

Las baterías deben permanecer completamente apagadas y guardadas bajo el asiento delantero. No se pueden facturar: Llevar uno de estos dispositivos en la maleta que no vaya en cabina conlleva sanciones de hasta 2.000 euros.

El nuevo límite: Solo dos baterías por persona

Otra de las grandes novedades es la limitación cuantitativa. Si antes el límite era difuso, ahora la IATA es clara: solo se permiten un máximo de dos baterías externas por pasajero.

Las aerolíneas ya están informando de un protocolo crítico: si tu batería externa se desliza por el asiento o se cae en el mecanismo de reclinación, no intentes mover el asiento bajo ningún concepto.

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Avisa inmediatamente a la tripulación de cabina. El riesgo de que la batería se aplaste y sufra una combustión química es real, y es una de las razones por las que estas nuevas normas son tan estrictas en 2026.