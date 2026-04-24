PUERTOS
Boluda sigue su expansión en Asia al comprar una empresa de remolcadores en Singapur
La corporación marítima valenciana compra Seatrium e incorpora ya a su flota 156 buques en el continente asiático, con lo que ya suma 850 embarcaciones en todo el mundo y 10.000 trabajadores
Boluda Corporación Marítima sigue su expansión en el sector de remolcadores en todo el mundo. Boluda Towage, la compañía participada por Boluda Corporación Marítima y la naviera MSC, refuerza su presencia en el sudeste asiático tras incorporar a su negocio la flota de remolcadores de Grupo Seatrium, así como la gestión de los servicios de remolque de sus astilleros en el puerto de Singapur. Esta operación consolida la expansión de la firma presidida por el naviero valenciano Vicente Boluda Fos en uno de los enclaves logísticos más relevantes del mundo.
Durante los últimos cinco años, Boluda Towage ha desarrollado un plan de crecimiento sostenido en la región asia-pacífico, posicionándose en las principales áreas portuarias y terminales de Singapur, así como en los puertos más estratégicos de Malasia, especialmente aquellos vinculados a contenedores, energía y petroquímica. La compañía opera en la región con una experimentada flota de 156 remolcadores, multiplicando su capacidad operativa en uno de los mercados marítimos más dinámicos del planeta.
Esta operación se suma a su reciente implantación en las costas norte, este y oeste de Australia así como en Papúa Nueva Guinea, consolidando una potente red regional que ya contaba con presencia estable en Hong Kong y Timor-Leste.
Un movimiento estratégico
Según destaca Boluda Corporación Marítima, el sudeste asiático concentra algunos de los corredores marítimos más transitados del mundo. La integración de la flota de remolcadores de Grupo Seatrium permite a Boluda Towage "reforzar su papel como socio estratégico para navieras, terminales y operadores logísticos en una región donde la eficiencia y la seguridad son esenciales para la competitividad global".
Líder en el sector
Boluda Towage es el primer operador mundial de remolque marítimo con presencia en los 5 continentes, en más de 232 puertos de Europa, África, Asía, Oceanía y Latinoamérica y una flota compuesta por más de 850 barcos y una plantilla de más de 10.000 profesionales.
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